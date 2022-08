Aparta fechas: Fiesta del Cine llega a México con boletos de 29 pesos en septiembre

Aparta los días 5, 6 y 7 de septiembre para ir a las salas porque a nivel nacional se celebrará la Fiesta del Cine con entradas a 29 pesos para cualquier película en cartelera.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Exhibidores y distribuidores se mochan ante la inflación y dan un respiro a las familias mexicanas para que asistan a las salas con boletos de 29 pesos gracias a la iniciativa la Fiesta del Cine para los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de septiembre.

El costo del boleto promedio de cine fue en 2021 de los 64.9 pesos, 13 por ciento más que en 2020, ahora con esta iniciativa se busca que ofrecer un precio reducido para todos sus formatos:

· Tradicional: 29 pesos

· Platino y VIP: 69 pesos

· IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD: 49 pesos

Pero eso no es todo, pues no hay manera de disfrutar de una buena cinta sin disfrutar de una buena botana, por ello, se ofrecerán también descuentos en dulcería.

La Fiesta del Cine, que ha tenido lugar en otros países como España, Francia, Chile y Perú, llegará a toda la República mexicana para que el espectador elija libremente cualquier cinta de la cartelera para disfrutar con la familia, amigos o hasta uno solo.

Ojo:

Las cadenas participantes son:Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop y Cinedot.

Para que termines por convencerte, estas serán las películas que estarán de estreno esos días en cartelera:

· Vértigo (Zima)

· Lecciones para Canallas (Cinépolis Distribución)

· Mi Dulce monstruo (Tulip Films)

· La Chica Salvaje (Sony Pictures)

· El Sastre de la Mafia (Caníbal)

· Spiderman No way Home: The More Fun Stuff Version (versión extendida Sony Pictures)

Mientras seguirán en cartelera:

· ¡NOP! (Universal)

· After: Amor Infinito (Diamond)

· Dragon Ball SUPER: Super Hero (Sony Pictures)

· Escalera al Infierno (Corazón Films) y muchas más.