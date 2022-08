Helicóptero de Semar lleva a “Pochi” al campo de Olmecas; llueven críticas en redes

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– La Secretaría de Marina (Semar) dispuso de un helicóptero y elementos adscritos a la dependencia para transportar a la mascota oficial del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco, lo que generó críticas de usuarios de redes sociales.

Ayer, previo al partido de eliminatoria de la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol contra los Tigres de Quintana Roo, “Pochi”, como se le conoce a la tortuga mascota, llegó al estadio en un helicóptero Panther de las Fuerzas Armadas junto con uniformados.

El comentarista continuó narrando la llegada de la mascota del equipo tabasqueño, además que agradeció a la Marina el uso del helicóptero. “Está justamente en este escenario para entregar esta bola para el primer lanzamiento, Pochi qué bárbaro. Muchas gracias al helicóptero de la Marina Armada de México”.

Tras el aterrizaje, la persona en botarga de tortuga entregó la primera bola del partido al Gobernador del estado, el morenista Carlos Merino.

A raíz de los hechos, organizaciones como Sociedad Civil México y usuarios de redes sociales condenaron el uso de un helicóptero de la Marina para transportar a la mascota del equipo de Tabasco, estado natal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además es un fanático proclamado del béisbol.

“Quizá no tengan equipamiento para rescatar a los mineros atrapados. Quizá no tengan suficientes vacunas para millones de niños. Pero para transportar a la mascota del equipo del ‘patrón’, de eso sí hay. Muy cómico si no fuera terrible”, anotó Sociedad Civil México en redes sociales.