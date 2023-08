Más aspirantes del Frente (además de Preciado, Mancera, Aureoles...) acusan trampa

El proceso para seleccionar a quién representará a la alianza del PAN-PRI-PRD en la elección de 2024 ha sido cuestionado por participantes, pues denuncian que la plataforma para recolectar firmas falló, se modificaron las cifras y se privilegió a los militantes de partidos políticos. Pese a estas acusaciones, integrantes del Comité Organizador descartaron irregularidades.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Exaspirantes a representar el Frente Amplio por México denunciaron irregularidades en el proceso de recolección de firmas, como retrasos para entrar a la plataforma y la alteración de registros, algunos opinaron que los partidos de la alianza opositora se adueñaron del proceso, pese a haber prometido que sería ciudadano.

Sergio Iban Torres Bravo y Jaime Enríquez Félix, dos de los tres aspirantes sin actual militancia partidista, cuestionaron la facilidad que tuvieron las y los competidores de partidos políticos para utilizar la plataforma y consultar su avance, en contraste con ellos, que, en algunos casos, no pudieron hacerlo.

“Los partidos se adueñaron del proceso, se adueñaron de la toma de decisiones y finalmente los ciudadanos son solamente invitados, me refiero a los que dirigen el procedimiento [al Comité Organizador] y nosotros también somos invitados”, expuso Enríquez Félix, quien fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México.

En el mismo sentido se pronunció el exlegislador panista Jorge Luis Preciado al calificar de fraudulento el proceso del Frente Amplio. “Aquí la cuestión es que los partidos secuestraron la elección y lo que provocaron fue una elección de primarias cerradas”, expuso el lunes en entrevista para Los Periodistas, programa de SinEmbargo Al Aire.

A ello se suma que en días previos la Senadora Xóchitl Gálvez denunció un crecimiento atípico de firmas para ciertos aspirantes y acusó a los partidos Acción Nacional (PAN), al Revolucionario Institucional (PRI) y al de la Revolución Democrática (PRD) de apoyar a sus militantes en la recolección de simpatías, aunque el miércoles, después del anuncio de los cuatro perfiles que seguirán en el proceso de selección –incluida ella–, dijo que no insistirá en el tema.

Sergio Iban Torres, quien se registró en el proceso respaldado por la Red Nacional de Asociaciones policiales, reconoció que desde el inicio advirtió un proceso desigual, pero lamentó que aún cuando externó al Comité Organizador y a otros sectores la necesidad de participar en mejores condiciones, no fue escuchado.

“Son muy celosos todos de su partido, conozco gente de partidos, yo les pedí que nos apoyaran y me dijeron que no, que a ellos les están pidiendo que apoyen a sus candidatos, lo entiendo, pero como ciudadanos cuesta más trabajo convencer a la ciudadanía”, expuso.

A ello se suman las quejas por dificultades al ingresar al sitio web del Frente Amplio para hacer los registros. “La plataforma no fue amigable como nos prometieron. Por ejemplo, si teníamos un grupo de 10 personas, no podíamos registrar a cuatro”, denunció el exsecretario de Seguridad de San Andrés Cholula. Estas dificultades, dijo, continuaron hasta unas horas antes de que concluyera el plazo para sumar firmas, el 8 de agosto.

Mientras que el exdiputado Enríquez Félix percibió cambios en los datos cada que trató de consultar sus resultados.

“Las cifras eran diferentes, a veces eran más, a veces eran menos de la anterior, cuando corregían mochaban […]. El aparato de los partidos nos derrotó a nosotros y derrotó al Frente Amplio y se derrotaron a ellos mismos. Este proceso no pasa con credibilidad a la siguiente etapa, es como el ejercicio de las corcholatas [de Morena], donde sabemos que es un procedimiento que el Presidente ordena. Yo no veo diferente el procedimiento de Morena al de nosotros”.

El expanista Jorge Luis Preciado también evidenció esta situación pues, dijo, desaparecieron firmas a su favor porque él ya había alcanzado las 150 mil necesarias para avanzar a la segunda etapa del proceso. Los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles se pronunciaron en el mismo sentido al asegurar que sí juntaron las simpatías, pero, acusaron, los exconsejeros electorales e integrantes del Comité Organizador decidieron dejarlos fuera sin aclarar las razones, lo que llevó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a anunciar el jueves que pausará su participación en el Comité Organizador del Frente Amplio por México hasta que resuelvan sus cuestionamientos.

Alejandra Latapí y Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejeros electorales e integrantes del Comité Organizador, rechazaron la desaparición de firmas al término de la conferencia donde anunciaron a Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid como las y los únicos aspirantes que avanzaron a la siguiente etapa.

“Nosotros no detectamos ese procedimiento, las firmas que tenemos son las que están registradas desde el inicio y así lo mostraron los técnicos a lo largo de todo el proceso […]. No he visto que haya ningún informe que diga que alguien decía que tenía una cantidad de firmas y no sé le haya reconocido”, dijo Sánchez Gutiérrez cuestionado sobre este tema.

Aunque el dirigente del PAN Marko Cortés informó el lunes que se habían registrado 2 millones 225 mil 319 de simpatías, la cifra anunciada por el Comité Organizador fue de 1.9 millones. Alejandra Latapí atribuyó las diferencias a que las firmas “no habían pasado por el proceso de validación”.

Además, el exaspirante Sergio Iban Torres expuso otra falla en el proceso, pues hasta el último día del periodo de recolección de firmas no pudo consultar su avance en la plataforma del Frente Amplio; él y su equipo también notaron que el registro fue más sencillo para apoyar a aspirantes como Xóchitl Gálvez.

“Hubo dudas y cuestionamientos, nosotros hicimos pruebas, no podíamos registrar a compañeros, no nos admitía el registro, sin embargo abrían el de Xóchitl y sí abría rápido. Nos quedó el sentimiento de que era más fácil con ella que con nosotros, esto se los hice saber al Consejo del Frente Amplio y nos contestaron que no, que no había nada de ese tipo, pero no te puedo asegurar si [el proceso] ha estado manipulado o no”, mencionó.

Consultados por separado, Jaime Enríquez dijo que participó en el proceso para insistir en que “la democracia debe darse con otros esquemas”, para Torres Bravo, la importancia de competir fue exponer las dificultades que enfrentan trabajadores de la seguridad pública, un área que, consideró, ha sido descuidada por los últimos Gobiernos federales.

Así, entre señalamientos por irregularidades, la interna de la oposición inició el jueves la segunda etapa. Ante señalamientos como los de Jorge Luis Preciado, quien renunció al PAN después de 29 años de militancia al denunciar que Marko Cortés le aseguró que Xóchilt Gálvez ya está definida como candidata, desde el Comité organizador niegan que los partidos se impusieron en el proceso para elegir a las personas que seguirán compitiendo por representar al Frente opositor en la elección presidencial de 2024.

“No [los partidos no se impusieron] porque hay una persona que no milita en un partido político –Xóchitl Gálvez– y hay otras tres personas que sí militan, entonces no se sostiene esa afirmación”, defendió la exconsejera electoral Alejandra Latapí.

