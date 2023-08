AMLO celebra cifras de reducción de pobreza de Coneval: “Nuestra estrategia funciona”

El Coneval informó esta semana que las personas que vivían en condición de pobreza en 2020 ascendían a 55.7 millones de personas, una cifra que disminuyó el año pasado a 46.8 millones de personas, de esta última cifra 37.7 millones corresponden a la población en situación de pobreza moderada y 9.1 millones a quienes viven en situación de pobreza extrema.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este viernes las cifras de reducción de pobreza que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer un día antes, donde se confirma que en 2022 unas 8.9 millones de personas dejaron de vivir en el umbral de pobreza.

“Demuestra que ha funcionado nuestra estrategia, que se puede resumir en una frase: por el bien de todos, primero los pobres. Hay menos pobreza y menos desigualdad. Creo que es el objetivo principal de cualquier Gobierno, lograr la justicia y la felicidad de todos”, indicó el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Ayer el Coneval –que fue creado con ese propósito– también reafirmó que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad, de manera histórica en el tiempo que llevamos en el Gobierno. Esto no nos lo van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en el país, me llena de orgullo”, añadió.

El Coneval dio a conocer el jueves en conferencia de prensa que las personas que vivían en condición de pobreza en 2020 ascendían a 55.7 millones de personas, una cifra que disminuyó el año pasado a 46.8 millones de personas, de esta última cifra 37.7 millones corresponden a la población en situación de pobreza moderada y 9.1 millones a quienes viven en situación de pobreza extrema.

En ese sentido, el Coneval recordó que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta una o más carencias sociales —en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación— y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. En tanto, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales definidas anteriormente y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria.

El pasado 26 de julio, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue 11 por ciento mayor en comparación con 2020, pues el ingreso trimestral por hogar en México se elevó a 63 mil 695 pesos, esto es seis mil 325 pesos más o lo que es lo mismo, 11 por ciento más a diferencia del mismo periodo de hace dos años.

En su conferencia, López Obrador mostró unas láminas donde presumió la reducción de pobreza “como no se lograba desde 1984”. “Además, la pobreza fue 6.9 por ciento menor que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, 9.8 por ciento menor que con Felipe Calderón y 10.7 por ciento menor que con Vicente Fox.

“Ofrezco disculpas por el enojo que les va a causar a los conservadores”, indicó López Obrador con una sonrisa. El Presidente también presumió que la diferencia salarial era menor en su administración –15 veces más entre los más ricos que entre los más pobres– era menor que con Peña Nieto –21 veces–, Fox –23 veces– y Calderón, 35.4 veces la diferencia entre salarios.

Asimismo, dijo que la pobreza extrema “llegó al nivel más bajo de los últimos 30 años”. “Es un 10.4 por ciento menos que con Vicente Fox, 4.2 por ciento menos que en el gobierno de Felipe Calderón y 0.1 por ciento que con Enrique Peña Nieto”, detalló López Obrador.

ACEPTA DISMINUCIÓN EN ACCESO A SALUD, PERO POR ERROR DE PREGUNTA

Aunque en México unas 8.9 millones de personas dejaron de vivir en el umbral de pobreza entre 2020 y 2022, hubo un aumento en las carencias sociales, reveló este jueves el Coneval. De acuerdo con la “Medición de Pobreza 2022”, la población vulnerable por carencias sociales pasó de 23.7 por ciento (30 millones de personas) a 29.4 por ciento (37.9 millones de personas), es decir, se registró un incremento de 5.7 por ciento de 2020 a 2022.

Mientras que de 2018 a 2022, ese sector de las y los mexicanos mostró un alza de tres por ciento, ya que hace cinco años llegó a 26.4 por ciento, equivalente a 32.7 millones de personas en esa condición.

Ante estas cifras, López Obrador aceptó que “en el caso de salud hay una disminución”, pero que “tiene que ver con la pregunta que se hizo, y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial del Seguro Popular (que no era seguro ni era popular), entonces como ya no están esas credenciales, la gente cuando le preguntaron dijo ‘No, ya no tenemos seguro’, porque ahora es atención medica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero va a ir entendiéndose poco a poco eso”, explicó el Presidente.

Sin embargo, reiteró su compromiso: “Antes de que termine mi mandato vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo, se va a garantizar el derecho a la salud”.

Por último, López Obrador dijo que le llenaba de satisfacción también “que haya menos hambre”. “Así como baja la pobreza la gente, tiene considerablemente más alimentos que antes”, concluyó.

El Coneval había planteado el jueves que se ha recuperado el ingreso de las personas, hay mayor acceso a la alimentación y un mayor porcentaje de personas con más de 65 años con acceso a seguridad social, pero hay una mayor proporción de personas sin acceso a servicios médicos y un alto porcentaje de trabajadores sin acceso a la seguridad social.

“Las intervenciones del Estado deben tener esta visión multidimensional, no sólo desde un programa, si no pensar en respuestas necesarias”, mencionó en conferencia el Consejero Guillermo Cejudo Ramírez.

El Coneval identificó tres áreas de oportunidad del Gobierno: trabajar en la progresividad de las transferencias públicas y los programas sociales, en particular asegurar la inclusión de personas en pobreza extrema con más atención a personas sin seguridad social y aquella con menores ingresos; además de avanzar en la mejora del sistema de salud.