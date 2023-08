VIDEO: Sujeto amenaza de muerte a AMLO. Lo llama “anciano, gato, feo, moreno...”

Las mujeres le continúan diciendo que repita lo que les dijo fuera de cámaras, donde las insultó a ellas y las “corría” de Lomas de Chapultepec, sin embargo, el hombre apenas si les dice algo referente al tema para cambiar de nuevo a sus opiniones despectivas sobre López Obrador.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Un ciudadano de una zona pudiente de la capital mexicana lanzó amenazó de muerte al Presidente Andrés Manuel López Obrador en un video que se ha vuelto viral. “Si estoy en posibilidades de matarlo, lo mato. Firmado, Julio César Campos Quesada”, se identificó a sí mismo al final de la frase. En la grabación, que él mismo aprueba, califica al Jefe del Ejecutivo federal como “anciano, gato, feo, analfabeta” e incluso “moreno”, en referencia a su tono de piel.

“Yo soy multimillonario”, le dice a dos trabajadoras, aparentemente Servidoras de la Nación, con las que riñe y a quienes había corrido previamente. Él mismo accede a que se grabe. “A ver, dígalo, diga lo que nos estaba diciendo, que nos fuéramos a la verga”, lo reta una de las dos mujeres con la cámara del celular prendida. Y él accede. Y se suelta. Se dice habitante de Las Lomas de Chapultepec Sección 1, Alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas de mayor riqueza en México.

“Morena, mira. Ahí está morena”, dijo el hombre mientras toca sus genitales frente a las mujeres. “Mira, Claudia. Mi chile, Mariana. Caminale, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es una gata”, insiste el sujeto, que no deja de seguir a las trabajadoras.

¡Vaya vaya! El claro ejemplo del pensamiento chiquito y machista de la oposición #LordLomas y que conste que esto si es violencia de género y fomento al odio pic.twitter.com/vns97dXgXt — Victor Romo (@vromog) August 10, 2023

En el video difundido se hace un corte para mostrar las escenas donde Campos Quesada se identifica, incluso da su RFC y comienza a referirse de manera despectiva al Presidente de la República.

“Andrés Manuel me vale verga, y lo vamos a madrear. (…) Me super surra el gato, anciano, analfabeta de López Obrador. Me super caga”, expresa el señor frente a la cámara para luego proseguir con la amenaza de muerte.

Las mujeres le continúan diciendo que repita lo que les dijo fuera de cámaras, donde las insultó a ellas y las “corría” de Lomas de Chapultepec, sin embargo, el hombre apenas si les dice algo referente al tema para cambiar de nuevo a sus opiniones despectivas sobre López Obrador.

“Aquí no domina el PAN ni el PRI, porque me caga el PRI y el PAN; pero jamás en mi vida voy a dejar que ese anciano estúpido, analfabeta que no sabe ni hablar, me maneje. Te lo digo en serio, aquí está en cámara Julio César Campos Quesada: pinche Andrés Manuel, me pelas la verga y te voy a chingar, guey. Pinche gato, cabrón”, dice gritando en plena calle.

Después de sus palabras empieza a dirigirse a la mujer que también aparece a cuadro insistiéndole que López Obrador “es un gato, un sirviente de la nación”.

“(Andrés Manuel) es un guey feo, moreno, culero y nadie le va a hacer caso. Yo puedo destruir a ese cabrón, voy a trabajar con Loret de Mola para destruir a ese gato de mierda”, repite el identificado como Julio César Campos Quesada mientras alza el tono de voz.

La mujer le pide que no se le acerque demasiado, porque lo está grabando y no es necesario que se acerque más, sin embargo el hombre insiste.

Esta no es la primera vez que el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibe insultos de este tipo (por su color de piel, su educación, su lugar de origen).

El pasado 14 de noviembre de 2022, López Obrador censuró a una mujer que lo ofendió durante una manifestación a favor del INE realizada un día antes. Luego le dijo: “Le mando un abrazo. La quiero, se lo digo sinceramente porque el hombre y la mujer somos producto de circunstancias. Y sólo el creador es perfecto”.

“Indio de Macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato te quita lo naco. ¡Pendejo!”. Qué pedo la violencia, el odio, el racismo, el clasismo y la ignorancia. Es lógico: un racista dirige el INE, personas racistas y clasistas marchan para defender ese INE. pic.twitter.com/usO814RPo5 — Alejandro Barraza 🔻 (@mauuBarraza) November 14, 2022

“¡Indio de Macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo!”, le grita la mujer vestida de blanco, visiblemente perturbada, viendo a cámara.

El Presidente reaccionó: “Vean, por ejemplo, una señora que participa en la marcha y que me insulta. Pues esto ayuda mucho a entender algo que no es nada más expresión de esa señora o pensamiento de esa señora. No. Son muchísimos, pero eso se mantenía tapado, ensarapado. No podemos nosotros los mexicanos ser así, afortunadamente. Repito, la mayoría de la gente tiene un pensamiento avanzado, fraterno, respetuoso, humano y sí creo que eso se ha ido logrando poco a poco”.

“Por eso es muy bueno este debate, porque si se ventila, muchos van a pensarlo y sobre todo los jóvenes. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la realidad que estamos viviendo. Por eso digo que estamos viviendo tiempos importantísimos, momentos estelares de nuestra historia”, agregó el mandatario.

“Cuidemos a la señora. Tiene todo nuestro respeto. Le mando un abrazo. La quiero, se lo digo sinceramente porque el hombre y la mujer somos producto de circunstancias. Y sólo el creador es perfecto. Es una manera de pensar y yo lo respeto. En una dictadura se obliga que todos piensen de una misma manera. Y no. En una democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir”, dijo el Presidente.