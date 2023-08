EU nombra a un Fiscal especial para investigar a Hunter Biden, el hijo del Presidente

Madrid, 11 de agosto (Europa Press).– El Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, ha anunciado este viernes la designación del Fiscal por el estado de Delaware David Weiss como investigador especial en un caso sobre Hunter Biden, hijo del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Hunter Biden se declaró culpable en junio de una serie de delitos menores por irregularidades en su declaración de la renta, entre ellos el impago de impuestos. Sin embargo, los términos exactos de su declaración de culpabilidad nunca quedaron zanjados por un cargo adicional por posesión de armas de fuego. Mientras este asunto está en litigio, el hijo de Biden se mantiene declarado como no culpable.

Asimismo, Hunter Biden se enfrenta a una posible investigación del Congreso dirigida por el Partido Republicano sobre lo que el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, describe como los “negocios turbios” de la familia Biden.

El presidente de la Cámara de Representantes, el también republicano Kevin McCarthy, ha llegado a sugerir esta semana que podría respaldar una posible investigación contra el propio Presidente que podría adquirir la categoría de “impeachment” o juicio político.

Cabe destacar que el fiscal David Weiss, quien ya está examinando el caso contra Hunter Biden en calidad de abogado del estado, fue nominado en 2017 por el entonces presidente, Donald Trump, y ratificado por el Senado republicano un año después.

