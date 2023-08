Hombre muere tras caer de tercer piso de la plaza Town Center, en CdMx; FGJ investiga

Los hechos ocurrieron a las 17:00 horas de ayer, cuando un hombre cayó desde una altura aproximada de 10 metros; hasta el momento se desconoce si él mismo se aventó o alguien lo arrojó.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Un hombre de aproximadamente 50 años de edad murió ayer al caer desde el tercer nivel del centro comercial Town Center El Rosario, ubicado en la Alcaldía Azcaptozalco.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del jueves, cuando el hombre fue visto caer desde una altura de aproximadamente 10 metros. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si cayó o el mismo se arrojó.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CdMx) acudieron al lugar luego de recibir el reporte a las 17:00 por lo ocurrido. Una vez que llegaron y corroboraron lo ocurrido, solicitaron los servicios de emergencia correspondientes.

Un hombre murió tras arrojarse del último piso de la plaza Town Center "El Rosario", en la Azcapotzalco Mx de la CDMX. 10-28 CHOLO pic.twitter.com/fQIx43Z5W7 — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) August 11, 2023

A la llegada de los paramédicos, únicamente pudieron certificar el deceso del hombre, ya que no contaba con signos vitales.

Tras el incidente, la Fiscalía General de Justicia de la capital inició las investigaciones correspondientes sobre el fallecimiento del hombre que cayó en la plaza.

Los videos de las cámaras de seguridad fueron solicitados con el fin de integrarlos a la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio por caída. Medios nacionales recuperan el testimonio del jefe de seguridad de Town Center, quien al revisar los materiales, observó que la víctima se encontraba sola.

Asimismo, personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales acudió al lugar de los hechos para llevar a cabo los estudios correspondientes como fotografía, criminalística y química para recabar indicios y determinar cómo ocurrieron los hechos.