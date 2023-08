Los casos de COVID crecen 80% en el mundo en un mes, advierte la OMS; mortalidad cae

Madrid, 11 de agosto (Europa Press) – La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha notificado casi 1.5 millones de nuevos casos de COVID-19 y más de 2 mil 500 defunciones en todo el mundo en los últimos 28 días (del 10 de julio al 6 de agosto de 2023), lo que supone un aumento del 80 por ciento de nuevos casos, pero una disminución de las muertes del 57 por ciento, en comparación con los 28 días anteriores.

Hasta el 6 de agosto de 2023, se han notificado más de 769 millones de casos confirmados y más de 6.9 millones de defunciones en todo el mundo.

Mientras que cinco regiones de la OMS han notificado descensos tanto en el número de casos como de defunciones, la Región del Pacífico Occidental ha notificado un aumento de casos y un descenso de defunciones.

A nivel regional, el número de nuevos casos notificados en un periodo de 28 días ha disminuido en cinco de las seis regiones de la OMS: Región de África (-77 por ciento), Región de Asia Sudoriental (-57 por ciento), Región del Mediterráneo Oriental (-50 por ciento), Región de Europa (-46 por ciento) y Región de las Américas (-42 por ciento). En cambio, aumentó en la Región del Pacífico Occidental (+137 por ciento).

El número de nuevas muertes notificadas en un periodo de 28 días ha disminuido en las seis regiones: la Región de Europa (-71 por ciento), la Región del Sudeste Asiático (-65 por ciento), la Región de África (-62 por ciento), la Región del Mediterráneo Oriental (-51 por ciento), la Región de las Américas (-49 por ciento) y la Región del Pacífico Occidental (-42 por ciento).

Por países, el mayor número de nuevos casos notificados en el periodo de 28 días correspondió a la República de Corea (1.278.065 nuevos casos; +243 por ciento), Brasil (34.402 nuevos casos; -39 por ciento), Australia (19.754nuevos casos; -77 por ciento), Singapur (18.914 nuevos casos; -43 por ciento) e Italia (15 mil 769 nuevos casos; -22 por ciento).

El mayor número de nuevos fallecimientos a los 28 días se registró en Brasil (500 nuevas defunciones; -42 por ciento), la República de Corea (340 nuevas defunciones; +91 por ciento); Rusia (205 nuevas defunciones; -52 por ciento), Perú (161 nuevas defunciones; -61 por ciento) y Australia (151 nuevas defunciones; -82 por ciento).

