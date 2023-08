VIDEO: Sujeto armado asalta a jóvenes que esperaban afuera de una tienda en Naucalpan

El sujeto llegó junto con otro compañero a bordo de una motocicleta y en menos de un minuto logró robar dos celulares y darse a la fuga.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Un video difundido en redes sociales muestra un asalto a personas al exterior de una tienda 3B en Naucalpan, Estado de México.

El material muestra la forma en que un asaltante, en menos de un minuto, arrebata celulares a dos jóvenes y posteriormente logra darse a la fuga.

Inicialmente, dos sujetos están a bordo de una motocicleta: uno trae casco mientras que otro no. Al momento de frenar, el segundo inmediatamente baja de la unidad.

MOTORATAS EN NAUCALPAN #Edomex Así llegaron a robar a quienes estaban afuera de una tienda Tres B en la colonia Benito Juárez. En menos de un minuto, se baja de la moto uno de los sujetos y arrebata celulares a dos jovenes, luego se sube a la unidad y los dos hombres huyen. pic.twitter.com/k6UNoWmEEC — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) August 10, 2023

Por un momento los dos sujetos son perdidos de vista en el recuadro; sin embargo, el copiloto vuelve a aparecer cuando se coloca al frente de una mujer que se asusta ante la llegada del asaltante y le quita el celular.

Mientras la joven sigue de pie en el lugar, el hombre sigue su camino y llega hacia un joven que está sentado frente a la sucursal del 3B y le arrebata su celular, mientras que con la otra mano sujeta lo que podría ser un arma colocada sobre el resorte de sus bermudas.

El joven por un momento forcejea con el asaltante; sin embargo, éste último finalmente logra obtener el aparato electrónico. Finalmente sale de cuadro y aparentemente logró escapar del lugar junto con su compañero conductor.

Hasta el momento, autoridades no han emitido un comunicado o información relevante sobre el caso.