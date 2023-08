Florida: Nuevo programa educativo pide a maestros destacar “beneficios de esclavitud”

Por Daniel Kozin

Miami Gardens, Florida, EU, 11 de agosto (AP).— Los líderes de un foro sobre los nuevos estándares de Florida para la enseñanza de la historia de los negros alentaron a los padres de familia a manifestar su descontento presentándose a las reuniones de la junta escolar local, enviando comentarios al Departamento de Educación del estado y votando.

Cientos de legisladores, profesores y padres se reunieron en la Iglesia Bautista Antioch en Miami Gardens el jueves por la noche para discutir la nueva política, que ha recibido fuertes críticas por exigir que los profesores instruyan a los estudiantes de secundaria que las personas esclavizadas “desarrollaron habilidades que, en algunos casos, pudieran ser aplicadas para su beneficio personal”.

Pero el Comisionado de Educación de Florida, Manny Díaz, la persona responsable de supervisar las nuevas normas, no acudió.

The Florida Department of Education has approved right-wing propaganda from PragerU to be taught in classrooms.

In this video, PragerU whitewashes history and depicts Frederick Douglass saying that the founding fathers had to “compromise” on slavery.pic.twitter.com/tZY0yg7cG6

— Voto Latino (@votolatino) August 8, 2023