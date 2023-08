Mentira de los “desnudos” en Libros de Texto. Trump NO amenazó con “subir el dólar”

Por Abril Mulato, León Ramírez y Marcos Martínez Chacón

Ciudad de México, 11 de agosto (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

LA AFIRMACIÓN: EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, JOE BIDEN, PROPUSO PINTAR LOS TECHOS Y LAS VENTANAS DE BLANCO PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

LOS HECHOS: El mandatario presentó un plan que busca aliviar el calor extremo que se está sufriendo en Estados Unidos. En un evento habló de medidas para aliviar las altas temperaturas en los hogares y una de ellas fue la de “pintar los techos de blanco” y “cambiar las ventanas” para evitar que el aire acondicionado se escape. Nunca mencionó que dicha alternativa fuera para combatir el cambio climático.

Varias publicaciones compartidas en redes sociales aseguran falsamente que el Presidente Biden propuso pintar los techos de color blanco para combatir el cambio climático.

“Joe Biden promueve sus ‘innovadoras ideas’ para soportar el calentamiento global: Pintar los techos de blanco”, dice una publicación en Facebook. Otra más en Twitter asegura falsamente: “A Biden se le ocurrió la manera perfecta de luchar contra el calentamiento global. Sugiere… volver a pintar todos los techos de blanco. ‘Entonces el sol pensará que somos nieve y no nos alumbrará’, compartió su conclusión el Presidente de Estados Unidos.

Algunas de las publicaciones muestran a Biden junto a otros funcionarios hablando de pintar techos blancos (para reflejar la luz solar y reducir la temperatura de las casas) y cambiar ventanas y puertas para evitar que se salga el aire acondicionado. Al fondo se lee una leyenda que dice: “Combatiendo la crisis climática”.

Pero las publicaciones se refieren a un fragmento de la presentación de un plan para combatir las altas temperaturas. En ese momento Biden en realidad estaba hablando de programas del Gobierno a los que la comunidad puede recurrir para aliviar el calor y que les permitirán pintar el techo de blanco o cambiar ventanas y puertas para evitar fugas de aire acondicionado.

El 27 de julio, acompañado por la Secretaria interina del Trabajo, Julie Su, así como de los líderes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y los alcaldes de Phoenix y San Antonio, dos ciudades que han sufrido las olas de calor, el mandatario también habló de medidas para proteger a las comunidades del calor extremo.

En algún punto Biden conversó virtualmente con la Alcaldesa de Phoenix Kate Gallego sobre medidas que han ejecutado en la ciudad para proteger a sus habitantes como abrir una oficina de Respuesta y Mitigación de Calor, compartir mapas de dónde están todos los centros de enfriamiento para entregar kits para enfriarse y hacer llamadas periódicas para revisar a los seres queridos en época de calor.

Gallego añadió que también han usado algunos de los programas federales para tratar de encontrar nuevas formas de construir viviendas en el interior para que los trabajadores de la construcción estén más seguros.

A este último comentario de Gallego, Biden dijo que aunque esta medida no aliviará el problema del calor de manera inmediata, el Gobierno tenía más programas para obtener apoyos económicos que le permitirá a la comunidad combatir la ola de calor.

Experts say extreme heat is already costing America $100 billion a year, and it hits our most vulnerable the hardest: seniors, people experiencing homelessness, and disadvantaged communities.

That's why we've taken unprecedented action to combat the climate crisis.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 5, 2023