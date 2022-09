Mexicoamericanos le dicen NO a los políticos antiinmigrantes y llaman a votar en EU

Mexicanos con nacionalidad estadounidense concuerdan con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en no votar por políticos antiinmigrantes en las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– En vísperas de las elecciones intermedias de Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado en más de una ocasión a los mexicoamericanos no votar por políticos antiinmigrantes que tratan a México “como piñata”, petición que ha encontrado eco en habitantes de Arizona, California, Georgia o Nueva York que exigen ser respetados.

“Si se maltrata a México o a algún país de América Latina o del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del partido Demócrata o sean del partido Republicano, que no olviden sus orígenes”, pidió el 18 de agosto en Palacio Nacional. “Ya no queremos que agarren el tema migrante, el tema mexicanos para pretender sacar votos”.

El 8 de noviembre próximo los votantes redefinirán el control de los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso, se renovarán 36 gubernaturas y, al registrarse a la mitad del mandato del Presidente Joe Biden, también son consideradas una especie de referendo sobre su gestión. En ese contexto, candidatos como Greg Abbott, el Gobernador republicano de Texas que busca reelegirse, han ofrecido en campaña políticas contra la migración para “tratar de sacar raja de las fobias racistas”, afirmó López Obrador.

México fue el país líder de naturalizados en el año fiscal 2020 con el 13.3 por ciento (83 mil 200 aprobados), de acuerdo con el Departamento de Homeland Security. SinEmbargo presenta la opinión al respecto de algunos de estos mexicanos que también cuentan con la ciudadanía estadounidense:

HEBER, SAN DIEGO, CALIFORNIA

“Emigré a los Estados Unidos a los 17 años en 1986. Tuve la suerte de obtener papeles y tener la oportunidad de buscar una vida mejor en este país, ya que en México las oportunidades han ido de mal a peor. A los cinco años de ser residente legal de este país apliqué y obtuve la ciudadanía norteamericana y, desde entonces, participó en cada elección local y federal.

En estos tiempos estoy feliz con los cambios que se están dando en México y tengo la esperanza de que nuestra amada patria cambie para mejor. Soy muy celoso de la soberanía de mi patria de nacimiento y lo defiendo de los políticos gringos que tratan de hablar mal de nosotros y tratan de intervenir en nuestros asuntos. Tal como lo pide el Presidente López Obrador, estaré pendiente y me aseguraré de votar en contra de esos políticos que hablen mal de mi México”.

EDUARDO, ARIZONA

“Hace años, en los 90, fue Gobernador del estado el republicano Pete Wilson, logró la reelección y gobernó por ocho años. Después creyó que la política en California era un escalón para la política en EU y decidió lanzar su candidatura para la Presidencia. Para atraer votantes, empezó a hablar sobre la inmigración ilegal y hacerlo un tema de campaña. Poco le duró el gusto porque de inmediato los periodistas descubrieron que tenía empleados mexicanos ‘ilegales’ trabajando para él y así terminó su incursión en la política nacional. El doble discurso siempre se ha usado, pero ahora hay más escrutinio, y la gente está más alerta en general (el doble discurso del PRIAN, por ejemplo).

En el estado de Texas, sin embargo, las condiciones son diferentes. Aunque históricamente ha habido represión hacia los mexicanos en ambos estados, en Texas es más persistente y existen los llamados white mexicans que son racistas con los mexicanos y niegan ser mexicanos. El libro Al norte de México de Carey McWilliams es un punto de partida para entender la historia socioeconómica de los grupos mexicanos en las diferentes regiones de EU.

Creo, y quizá esté equivocado, que la mayoría de los mexicanos en EU no están empoderados para registrarse para ejercer su voto y menos para votar (es entendible porque solo hay dos partidos que no los representan). Saben que tienen todo en su contra porque han experimentado una existencia de discriminación en silencio ante la opresión, antes estaban oprimidos en México y ahora lo están en EU. Apenas hace cuatro años sucedió en México lo impensable, que un candidato con las ideas de AMLO, ideas humanitarias, ganara las elecciones. Ahora las mañaneras son una fuente de información, conocimiento e inspiración para muchos mexicanos y otras nacionalidades y estoy seguro que gracias a ellas, más personas se hacen conscientes de su poder de cambiar su futuro. A pesar del gerrymandering, de la no promoción del voto, de campañas para no votar en EU, del racismo, de convocar al voto entre semana cuando la gente está trabajando, etc., al final triunfarán los valores universales de la honestidad, la verdad y la fraternidad entre los seres humanos. Que la incansable labor que lleva a cabo el Presidente de México y que nos llena de orgullo a muchos mexicanos dentro y fuera del país empiece a dar frutos”.

ADRIANA

“Soy ciudadana americana y yo estoy de acuerdo con no darle mi voto a presidentes antiinmigrantes. Este país está constituido por inmigrantes y es una gran contradicción estar en contra de nosotros pues, si algo hacemos en este país, es trabajar duro. Los trabajos que hacemos los realizamos con excelencia, soy asistente de maestra de niños especiales y soy, en muchas ocasiones, la que se preocupa de que ese niñ@ reciba su desayuno o almuerzo, de que coma algo, de que esté limpio o de que ese día reciba un poco de cariño.

En muchos casos los padres son desatendidos con estos pequeños, incluyo a los maestros. Así como yo hago la diferencia en mi trabajo, muchos de mis compañeros que son latinos me consta que se esfuerzan y dan su extra. Por lo tanto merecemos ser tratados con respeto y dignidad y, sobre todo, hacernos visibles y notados por este Gobierno neoliberal y materialista que es el Gobierno americano. No votemos por quien no nos respete y nos dé nuestro valor como ciudadanos valiosos”.

ERIC ISH, NUEVA YORK

“Me involucro en el proceso electoral de los Estados Unidos de América educándome en todos los aspectos; soy de afiliación independiente: ni Republicano, ni Demócrata. Encuentro que en ambos partidos, algunas veces, presentan candidatos con políticas antiinmigrantes, por los cuales jamás otorgaría mi voto. Siempre trato de buscar y apoyar alternativas parecidas a las propuestas por el excandidato Bernie Sanders, lo más parecido a una izquierda estadounidense”.

ESPERANZA, WASHINGTON

“Súper de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador de no votar por esos políticos que son racistas y nos discriminan. El año pasado me hice ciudadana americana y votaré por primera vez y por supuesto que no votaré por los políticos en cuestión. Soy orgullosamente mexicana, de Hermosillo Sonora, y radico en Seattle, WA [estado de Washington]”.

VERÓNICA, GEORGIA

“Estoy de acuerdo con el Presidente López Obrador. Ahora es tiempo de unirnos como comunidad, hacerles saber que nuestro voto cuenta, así como el aporte que hacemos al crecimiento y desarrollo de este país.

Yo he ejercido mi derecho y he votado. Pero ahora, estoy indecisa de hacerlo. Quiero que valoren a nuestros paisanos, que se les dé trato justo, que se respeten sus derechos, decir que estamos hartos de que nos clasifiquen por color de piel o por cómo nos vemos. Estas son razones suficientes para abstenerme de votar”.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.