De Rosa Icela a Xóchitl Gálvez y de Zavala a Batres: los aspirantes de CdMx en 2024

Al igual que con la sucesión presidencial, en la Ciudad de México también han comenzado a barajearse los nombres de los principales aspirantes a gobernar la capital del país, tanto del lado de Morena como de la oposición.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– “Hay muchísimos”, expresó el lunes pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Todos tienen derecho y además ya no hay tapados”, completó en su conferencia matutina. Se refería a los aspirantes a gobernar la Ciudad de México que buscarán competir en Morena.

El mandatario mexicano desvió la pregunta –con nombres y apellidos de posibles aspirantes– asegurando que daría una lista de nombres “en unos días más que yo lo piense”. Ya lo ha hecho a nivel nacional –dando una lista amplia de posibles sucesores para la presidencia–, pero el comentario del Presidente abrió nuevamente el juego sucesorio, ahora en la capital mexicana.

Morena viene de sufrir una derrota en las elecciones intermedias de 2021 ante la coalición opositora “Va por México”, que tomó casi la mitad de las alcaldías en aquel año. Rumbo a 2024, sin embargo, el partido guinda recuperó su ventaja en las encuestas en los últimos meses.

A pesar de que ha perdido apoyo, Morena mantiene una sólida ventaja de nueve puntos porcentuales en la última encuesta publicada, de Enkoll para El Universal la semana pasada. El partido oficialista tiene un 49 por ciento de las preferencias, por un 40 por ciento de la coalición. Lejos, Movimiento Ciudadano puntúa en 11 por ciento.

Por ello, a continuación reflejamos una lista con los principales contendientes a la Jefatura de Gobierno, tanto del oficialismo como de la oposición.

MARTÍ BATRES

El actual Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, es uno de los principales señalados como posible aspirante. Comenzó su carrera como líder estudiantil de la UNAM y pasó a ser uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con quien llegaría a la Asamblea del entonces Distrito Federal como Diputado local para el periodo 1997-2000.

Ha sido dos veces Diputado federal (2000-2003 y 2012-2015). En la segunda parte del periodo de López Obrador como Jefe de Gobierno de la capital (2000-2006), Batres fue subsecretario de Gobierno. Con Marcelo Ebrard, el sucesor de AMLO, fue Secretaría de Desarrollo Social hasta 2011.

Con López Obrador y otros, fundó Morena tras una salida masiva del PRD. Entre 2014 y 2015, fue el dirigente nacional del partido guinda, que lo llevó en 2018 a ser Senador. Ahí duró apenas tres años –entre 2018 y 2019 fue presidente de la Mesa Directiva– antes de saltar al gabinete de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Batres es, además, uno de los favoritos de las encuestas. Según El Financiero, el senador con licencia es el más elegido como posible candidato, con el 21 por ciento de las preferencias, el mejor posicionado entre los morenistas en agosto.

En caso de participar, sería la segunda ocasión en que Batres intentaría ser candidato. En 2017, perdió ante Sheinbaum en las encuestas, método usado entonces y que se usará también en los procesos electorales 2023-2024 en Morena.

XÓCHITL GÁLVEZ

Xóchitl Gálvez, Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), es, al igual que Batres, una de las caras más conocidas y de las favoritas en las encuestas, aunque en este caso por parte de la oposición.

La empresaria entró en la política con el PAN en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), cuando estuvo al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 2010, como candidata a la gubernatura de Hidalgo, perdió ante el priista Francisco Olvera Ruiz.

Tras su caída, Gálvez volvió a participar en una elección en 2015, cuando obtuvo la titularidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde gobernó tres años. En 2018, Gálvez fue electa Senadora con el PAN, desde donde aún conserva su curul.

La legisladora, a diferencia de otros aspirantes, sí ha hecho claras sus intenciones de ser candidata de la alianza en 2024. Según las encuestas, su candidatura es competitiva, aunque aún por debajo al menos tres puntos porcentuales de Morena.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ

Mencionada hoy por la periodista que cuestionó a López Obrador sobre las posibles “corcholatas”, la Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez fue una de las mencionadas en la lista. El Presidente aseguró que la funcionaria no le ha comunicado sobre sus intenciones. “No, no, pero es libre y tiene también posibilidad, como todos”, dijo.

“Lo que va a dejarse de manifiesto es de que no hay tapado, y, dos, no hay dedazo, que va a elegir el pueblo y el gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato, ni a ningún partido, es una etapa nueva”, añadió.

Rodríguez fue la Secretaria de Gobierno de Sheinbaum durante sus primeros tres años al frente de la capital, para luego ser llamada al gabinete federal, donde sustituyó a Alfonso Durazo, hoy Gobernador de Sonora.

Antes, Rodríguez fue Secretaria de Desarrollo Social en los primeros tres años de la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2015) en la CdMx.

En los mandatos de López Obrador y de Ebrard también participó como funcionaria de diversos niveles, enfocada sobre todo en la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia.

Junto a Batres y a Omar García Harfuch, Rodríguez es de las más mencionadas entre los morenistas como su aspirante favorita. En un careo con Xóchitl Gálvez realizado por El Financiero a mediados agosto, la morenista superó a la Senadora panista 42-39 en las preferencias.

Rodríguez ya se descartó en su momento como “corcholata nacional”. Cuestionada en el programa Los Periodistas de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Rosa Icela dijo: “Yo estoy diciendo que no, yo no quiero ser. Estoy abocada al tema de seguridad. Voy a hacer, en todo caso, lo que diga el señor Presidente, en dónde sirvo al país, qué es lo que tengo que hacer, pero yo estoy abocada a la seguridad […]”.

Cuestionada más a fondo por Delgado, quien le preguntó, “¿pero le gustaría ser Jefa de Gobierno?”, la funcionaria insistió dos veces: “Yo voy a hacer lo que diga el Presidente, en donde sea útil para el proyecto. Si el Presidente dice que no soy útil en esta posición y quiere que vaya a otra posición, lo haré, pero yo no estoy buscando ninguna candidatura, nada, de verdad”.

SALOMÓN CHERTORIVSKI

El Diputado federal Salomón Chertorivski es una de las opciones más mencionadas, pero no por el oficialismo ni por los aliancistas, sino en Movimiento Ciudadano (MC), partido que ha evitado sumarse a “Va por México” y que competirá individualmente en los próximos dos años, según los dichos de su dirigente nacional, Dante Delgado.

Chertorivski dirigió Diconsa y posteriormente fue Comisionado Nacional de Protección Social de Salud, desde donde dirigió el llamado “Seguro Popular”, ambos durante el sexenio de Felipe Calderón. En el último año de Gobierno calderonista, encabezó la Secretaría de Salud.

Más tarde, fue Secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera, entre 2012 y 2017. Dejó el gabinete capitalino para contender por la Jefatura de Gobierno con la Alianza PAN-PRD-MC, pero fue derrotado por Alejandra Barrales, quien acabó siendo la candidata derrotada por Sheinbaum en las elecciones de 2018.

El exfuncionario panista se destapó a finales de junio. “Desde hace muchos años yo me he preparado con toda certeza, con toda claridad, para poder gobernar esta ciudad: sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo”, dijo en aquel momento. El domingo pasado, Delgado, el dirigente emecista, reiteró su destape en un evento partidista: “No lo digo yo, lo dicen ustedes que le echan porras a nuestro Diputado, quien tiene capacidad y experiencia probadas para ser el Jefe de Gobierno de nuestra gran ciudad”, aseveró.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

Activista, polemista y líder izquierdista, Gerardo Fernández Noroña ha sido durante varios años un incondicional del movimiento de López Obrador, primero en el PRD, luego en Morena, aunque él prefirió alinearse bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), desde siempre aliado de AMLO y de sus candidaturas presidenciales.

Noroña, tres veces Diputado federal (2009-2012, 2018-2021 y 2021-2024), ha expresado en distintas ocasiones su deseo por participar en las elecciones de 2024, pero no por la Ciudad de México, sino por las presidenciables de ese año. “Yo no soy corcholata, yo soy un hombre libre que aspiro, legítimamente, a encabezar el movimiento”, dijo en julio pasado, postura que ha reiterado desde hace varios años sobre ser el posible sucesor de AMLO.

Sin embargo, no es uno de los favoritos de las encuestas y su popularidad podría derivar en una posible candidatura en la ciudad. En 2017 al igual que Batres, participó en el proceso interno de la alianza Morena-PT, pero su intento fue fallido.

MARGARITA ZAVALA

La Primera Dama en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), Margarita Zavala fue candidata presidencial independiente en 2018, donde quedó en última posición luego de haber entrado en la boleta a pesar de que usó miles de firmas falsas. Después, en 2021, consiguió una curul como Diputada Federal en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Antes, fue Diputada entre 2003 y 2006 y asambleísta entre 1994 y 1997 en el entonces Distrito Federal.

Zavala no le ha cerrado la puerta a encabezar la candidatura de la oposición en 2024 para la Ciudad de México. “No me descarto pero me parece importante ponernos de acuerdo en qué es lo mejor para la ciudad y cómo podemos ganar”, le dijo al portal político.mx en agosto.

OMAR GARCÍA HARFUCH

El Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ha entrado entre los mejor posicionados en las encuestas para la Jefatura de Gobierno en 2024. El Financiero ya lo colocó en agosto como el segundo más preferido por los morenistas, apenas por detrás de Batres y por primera vez por encima de Rosa Icela Rodríguez.

Harfuch, sin embargo, rechazó hace un par de semanas una posible candidatura. “No aspiro a gobernar la Ciudad de México. Estoy centrado en la tarea de ser policía y este puesto no es como otros donde es posible hacer campaña y tu trabajo al mismo tiempo”, le dijo al diario El País.

Y es que García Harfuch ha desarrollado toda su carrera en corporaciones policiacas, como la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y la entonces Procuraduría de la capital. A finales de julio, le reiteró su deseo de mantenerse como policía y no como aspirante a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, durante su entrevista en el programa Los Periodistas. “No, yo quiero ser jefe de la policía de la Ciudad de México y la verdad es un trabajo que no permitiría estar pensado en otra cosa, porque eso es bien importante, si el jefe de la policía o el Fiscal está buscando otra cosa que no es la seguridad, yo creo que quien va a pagar es la ciudadanía, tenemos que estar pendientes y cien por ciento pendientes de donde debemos estar”.

Sin embargo, precisamente como miembro de la Policía Federal, su presencia en Guerrero durante septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron, sigue puesta en duda. El funcionario capitalino afirmó en Los Periodistas que el 26 y 27 de aquel mes, día en que ocurrió la desaparición, no se encontraba ya en la entidad, pues había sido despachado a Michoacán. Sin embargo, diversas dudas existen sobre si estuvo en la región después de los eventos, aunque él siempre ha negado cualquier acusación.

JORGE ROMERO

El líder de los diputados del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, es uno de los más mencionados como posible aspirante de la alianza opositora. Llegó a la Cámara Baja en 2018 y se reeligió en 2021. Antes, fue Diputado del Distrito Federal (2006-2009) y Alcalde de Benito Juárez (2012-2015).

Pero es precisamente su desempeño como Alcalde que lo tienen ahora en el ojo del huracán. Aunque no ha sido formalmente acusado, la Fiscalía de la CdMx investiga a diversos exfuncionarios de su gabinete y de otros posteriores, en un esquema de corrupción conocido como “Cártel Inmobiliario”.

Apenas hace unos días, se reveló que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) giró recomendaciones desde 2014 al entonces Jefe Delegacional de la Benito Juárez en las que evidenciaba diversos incumplimientos en las construcciones de siete inmuebles que violaban la normatividad urbana y le hizo la petición de “demoler” niveles excedentes; pero no hubo respuesta.

La Fiscalía ha detenido a Luis Vizcaíno Carmona, quien fue director general de Jurídico y de Gobierno en la Alcaldía Benito Juárez entre 2009 y 2016 y está vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento y es investigado por su presunta relación con el “Cártel Inmobiliario”.

La dependencia también capturó al exdirector de Obras de la Alcaldía Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez, a quien señaló de ser uno de los líderes del esquema en esa demarcación.

KENIA LÓPEZ RABADÁN

Combativa, la Senadora del PAN Kenia López Rabadán se ha afianzado como una de las voces más polémicas de la oposición, algo que le ha permitido colocarse en el centro de los focos más de una ocasión como una constante antagonista del Gobierno morenista y sus mayorías en ambas Cámaras.

Antes de llegar al Senado en 2018, López Rabadán fue Diputada federal (2009-2012) y Diputada del Distrito Federal (2006-2009), así como Diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México entre 2016-2017.

La senadora, en su papel de polemista, ha inaugurado su propia sección en redes sociales a la que llamó la “contramañanera”, una conferencia semanal que se contrapone a las ruedas de prensa diarias del Presidente López Obrador. Aunque, sin presencia nacional aún, las encuestas no la colocan como aspirante principal.

CLARA BRUGADA

Más allá de las figuras nacionales o que emanan de otras ramas del Gobierno mexicano, hay varios de los actuales alcaldes de la Ciudad de México que podrían participar en el proceso electoral rumbo a 2024 para intentar repetir el éxito en sus respectivas demarcaciones a un nivel mayor.

La primera de ellas es la Alcaldesa de Iztapalapa por Morena, Clara Brugada, que gobierna desde 2018 y se reeligió en 2021. Ya había encabezado la administración de la Alcaldía entre 2009 y 2012, cuando ocurrió el fiasco con Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como “Juanito”.

Acosta fue cercano al ahora Presidente de México cuando este fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En 2009, cuando “Juanito” ganó las elecciones para ser Jefe Delegacional de Iztapalapa, renunció por petición del propio Obrador para colocar a Clara Brugada, una movida anunciada previo a las elecciones –Brugada perdió en el Tribunal Electoral su oportunidad de ser candidata– pero que cuando llegó la hora tuvo más roces de los esperados.

La Alcaldesa tuvo una gran encuesta en diciembre de 2021. En aquel momento, Reforma la colocó como la figura con mayor apoyo entre los encuestados, con un 19 por ciento diciendo que sí votaría por ella para Jefa de Gobierno, por encima de Monreal (17 por ciento) y Mario Delgado (15 por ciento).

Su nombre volvió a aparecer en los primeros lugares en mayo de este año. La encuestadora Enkoll la colocó como la tercera favorita entre morenistas para la Jefatura de Gobierno, con 24 por ciento de los apoyos, detrás de García Harfuch (28 por ciento) y Mario Delgado (25 por ciento) y por delante de Batres (14 por ciento) y Rosa Icela (nueve por ciento); El Financiero, por su parte, la coloca como la cuarta mejor evaluada de Morena, con 19 por ciento de opiniones favorables, atrás de Rosa Icela, Batres y Delgado.

SANDRA CUEVAS

Sandra Cuevas, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, es otra de las mencionadas como posible abanderada de “Va por México”. La polémica mujer ha movido las aguas en apenas unos meses en el cargo. Arrancó su administración con una cuestionada alfombra roja y luego, con un proyecto para reconvertir la Zona Rosa que no contó con consultas previas ni tuvo tracción para seguir adelante.

La Alcaldesa ha estado desde entonces inmersa en polémicas como haber aventado balones con billetes de 500 pesos adheridos desde la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc, así como su agresión a policías capitalinos, quienes la denuciaron por robo, abuso de autoridad y discriminación, lo que le costó una suspensión de su trabajo al frente de la demarcación. Cuevas tuvo que pedir disculpas en dos ocasiones, ya que la primera no fue aceptada por el Juez que llevó su caso. Además, la mujer tuvo que pagar a los uniformados, uno de los acuerdos reparatorios, así como tomar un curso de manejo de ira.

Cuestionada constantemente por su “frivolidad”, luego de la polémica por borrar rótulos de puestos de comida y murales en su demarcación, par sustituirlos por los colores gris y azul del logo de la Alcaldía, Sandra Cuevas tuvo que enfrentar señalamientos más graves, como la inhibición del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) de su cargo, caso que sigue pendiente y que ella aseguró iba a “combatir”, luego de acusar a Sheinbaum de orquestar los ataques en su contra.

SANTIAGO TABOADA

El Alcalde panista de la Benito Juárez, Santiago Taboada, es otro de los nombres mencionados que ya han triunfado en la capital, aunque a nivel local y siempre en una demarcación que Acción Nacional domina desde el año 2000 sin problemas.

Antes de ganar dos veces consecutivas la Alcaldía, en 2018 y 2021, Taboada fue Diputado federal (2015-2018) y Diputado de la capital (2012-2015), así como diversos puestos en el panismo capitalino, que le podrían dar la llave para posicionarse como un aspirante serio en 2024.

Sin embargo las encuestas no lo favorecen: Taboada aparece como un candidato con desempeño bajo en el careo que El Financiero realizó en agosto. Aunque aparece como aspirante sólo del PAN y con el PRI con su propio candidato, consiguió apenas el 25 por ciento de los apoyos, por debajo de Rosa Icela Rodríguez, con el 47 por ciento del total. Sumando los votos del PRI, llegaría a 35 puntos, aún lejos del oficialismo.

ADRIÁN RUBALCAVA

Rubalcava es un caso parecido al de Taboada, aunque en este caso es un representante del priismo capitalino que ha sabido consolidar su estela en la Alcaldía Cuajimalpa, la cual ha gobernado tres veces: primero entre 2012-2015 y luego desde 2018 hasta la actualidad, con una reeleción en 2021.

Los éxitos de Rubalcava y de Taboada buscan ser replicados por la oposición pero en toda la CdMx. Sin embargo, las encuestas por ahora colocan lejos en las preferencias a estos alcaldes.