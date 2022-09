BITS | Kirby’s Dream Buffet, una sencilla pero divertida experiencia

Kirby’s Dream Buffet, bien pudo ser una pequeña expansión de algún otro juego principal, sin embargo llega para ofrecernos una experiencia rápida, divertida y sencilla para todo tipo de jugadores que buscan competir amigablemente.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Durante los últimos años, hemos visto como la franquicia de Kirby nos ha ofrecido juegos y diferentes experiencias en una menor escala y con un enfoque más cooperativos como Kirby Battle Royale, Kirby Star Allies, Kirby Fighters 2, entre otros, pero al mismo tiempo, con entregas mucho más grandes, centradas en el género de aventura, como Kirby and the Forgotten Land, dándonos a entender que el personaje de Kirby es bastante moldeable para crear varias entregas a su alrededor y esta ocasión, Kirby’s Dream Buffet, no es la excepción, enfocado en el modo multijugador, aunque con un enfoque divertido y competitivo a la vez.

En esta ocasión, el juego nos presenta una premisa bastante sencilla, la cual es básicamente una competencia de comida, donde podremos jugar en tres diferentes modalidades: el modo batalla de uno a dos jugadores, el modo en línea con otros tres jugadores y el modo de juego local con diferentes consolas Nintendo Switch conectadas entre sí. Una vez elegido el modo de juego, tenemos la opción de jugar un modo “Grand Prix” el cual nos llevará a competir en carreras, mini juegos y un batalle royale para salir vencedor, siendo este el modo más atractivo, ya que adicional a esto, lo único que podemos hacer es jugar de manera individual una carrera, algún mini juego o el modo Battle royale, pero en cada uno de estos, ganará el que más haya comido a lo largo del juego, siendo una carrera por tiempo para ingerir fresas, pasteles, galletas, entre otras cosas, haciéndola una competencia bastante divertida y rápida.

Una vez que logremos salir vencedores en cualquiera de las competencias podremos ir desbloqueando diferentes atuendos y colores para nuestro personaje, así como elementos de decoración que podremos ver en el menú principal del juego, ofreciéndonos recompensas carismáticas para lo que representa el juego y que van acorde a la temática del mismo. En algún punto, se puede comparar con el fenómeno de Fall Guys, donde es una carrera de botargas que pasas por diferentes niveles hasta tener a un campeón, sin embargo, en Kirby’s Dream Buffet nunca tenemos una eliminación de jugadores y los mismos cuatro que comienzan llegan hasta el final y se anuncia al ganador en base a un sistema de puntos (quien más coma, gana).

En la parte de la jugabilidad, es amigable en todos los sentidos para cualquier tipo de usuario, con un esquema de control bastante sencillo que no va más allá de mover a nuestro personaje, saltar y activar algunas habilidades especiales que iremos obteniendo en diferentes momentos de la carrera, los mini juegos o el Battle royale. Claro, a nivel gráfico el juego está muy bien realizado, los efectos de comida, los diferentes mapas diseñados con todo el carisma de la serie, colorido y con un apartado musical acorde a cada competencia nos dan una experiencia clásica de Kirby, aunque lamentablemente, no tenemos tantas referencias a la serie, como se pudo haber explotado en mapas con diferentes escenarios característicos de Dream Land o diferentes personajes como los Waddle De, los Blade Knight o más emblemáticos como Meta Knight o King Dedede, sin embargo, el juego está limitado a Kirbys de colores con diferentes atuendos que van un poco con la temática general acerca de comer.

Kirby’s Dream Buffet, bien pudo ser una pequeña expansión de algún otro juego principal, sin embargo llega para ofrecernos una experiencia rápida, divertida y sencilla para todo tipo de jugadores que buscan competir amigablemente, utilizando elementos de Mario Party, combinados con Mario Kart y un poco de Fall Guys con el sello de Kirby nos brinda momentos muy divertidos y competitivos.

La experiencia por sí sola, debe tomarse como lo que es, pequeños mini juegos y competencias en su totalidad, que no van más allá de eso, no existe algún modo historia y muy posiblemente no llegue a tener más contenido, sin embargo, se agradece la experiencia diferente con el carisma de uno de los personajes más emblemáticos y moldeables de Nintendo.

