EU conmemora el aniversario 21 de los ataques del 11-S; “nunca olvidaremos”: Biden

Por Colleen Long y Aamer Madhani

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos conmemoró este domingo el 21° aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre leyendo los nombres de las víctimas, realizando trabajos voluntarios y otras ceremonias.

En la ciudad de Nueva York, donde estaban las torres del World Trade Center que fueron derribadas por los terroristas, sonó una campana y se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas.

En la ceremonia en Nueva York, el sobrino de uno de los bomberos que falleció ese día rindió honor a su tío.

“Siempre estás en mi corazón y sé que desde donde estás me proteges”, expresó Jimmy Riches, quien no había nacido cuando falleció su tío, quien tenía el mismo nombre.

Twenty-one years later, we keep alive the memory of all the precious lives stolen from us at Ground Zero, in Shanksville, Pennsylvania, and at the Pentagon. To the families and loved ones who still feel the ache, Jill and I hold you close in our hearts.

We will never forget. pic.twitter.com/IZlAmyone2

— President Biden (@POTUS) September 11, 2022