Dos personas armadas asaltan a feligreses durante bautizo en iglesia de Tijuana, BC

Los asaltantes llegaron a bordo de una motocicleta y armados despojaron de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el templo Santa Teresa de Ávila.

Tijuana, 11 de septiembre (Zeta).- Cerca del mediodía del sábado 10 de septiembre se registró un asalto mientras se oficiaba una misa de bautizo en el templo Santa Teresa de Ávila, en la colonia Gabilondo de la ciudad de Tijuana.

Los invitados a la ceremonia religiosa familiar dieron aviso a la policía de Tijuana sobre dos personas armadas que llegaron a bordo de una motocicleta y que en cuestión de minutos los despojaron de sus pertenencias.

El incidente duró menos de quince minutos y el par de asaltantes escondieron lo robado en mochilas para huir en la motocicleta en la que llegaron a la colonia Gabilondo.

La Policía Municipal y los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar a las 12:20 del mediodía para atender el reporte al 911. Los agentes solicitaron los videos captados por las cámaras de seguridad e iniciaron con la investigación del atraco en contra de los feligreses católicos que celebraban un bautismo.

La Arquidiócesis de Tijuana se reservó su postura ante el incidente de inseguridad vivido en uno de sus templos durante la mañana de este sábado.

La Fiscalía tampoco reveló los detalles sobre el monto de lo robado ni de las características de los presuntos responsables del atraco que desanimó la celebración de un momento familiar.

