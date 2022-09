El féretro de la reina Isabel II llega al Palacio de Holyrood; lo reciben sus nietos

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS).- El féretro de la reina Isabel II llegó la tarde de este domingo al Palacio de Holyrood de Edimburgo tras seis horas de viaje desde el Castillo de Balmoral, en las Tierras Altas escocesas, donde falleció el pasado jueves.

El cortejo ha recorrido más de 280 kilómetros pasando por las localidades de Aberdeenshire, Aberdeen, Angus y Tayside antes de llegar a la capital de Escocia.

Los restos de la reina han sido recibidos en Holyrood por sus nietos Ana, Andrés y Eduardo y una guardia de honor que ha trasladado el cuerpo al interior, al Salón del Trono, donde pasarán la noche.

Carlos III está en Londres, pero se espera que viaje este lunes a Edimburgo. En la tarde del lunes serán trasladados a la Catedral de San Gil, donde se instalará una capilla ardiente de 24 horas para que la población pueda presentar sus respetos a la difunta monarca.

Her Majesty The Queen’s coffin has arrived at the Palace of Holyroodhouse, where it will rest in the Throne Room until tomorrow afternoon. pic.twitter.com/5jMZmeNsdt

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2022