AMLO reinicia construcción de presa “El Zapotillo” en Jalisco; evitará inundaciones

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este domingo la construcción de la presa “El Zapotillo”, que reinició sus actividades luego de una década para evitar inundaciones en tres comunidades de la región y aportar agua a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario federal compartió un video de su recorrido por las obras de la presa que terminarán a finales del 2023, pues aseguró que “orden dada no supervisada, no sirve para nada“.

“Reinició la construcción de la presa ‘El Zapotillo’. No se inundarán las comunidades y se aportarán dos mil litros de agua por segundo para la zona conurbada de Guadalajara. Terminaremos a finales del año próximo”.

