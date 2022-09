Carlos Alcaraz gana el US Open y se convierte en el tenista más joven en conseguirlo

Madrid, 11 de septiembre (Europa Press).– El tenista español Carlos Alcaraz se impuso este domingo en cuatro sets (6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3) al noruego Casper Ruud en la final del US Open, último “Grand Slam” de la temporada, una victoria de carácter y gen de campeón, que le permite al murciano levantar su “primer grande” y ascender al número uno del ranking, siendo el tenista más joven que lo logra en toda la historia con 19 años, cuatro meses y siete días.

El murciano estuvo a la altura del botín que había en juego en la Arthur Ashe y tras un buen inicio, supo sobreponerse a la solidez y la frialdad del noruego, salvando dos bolas de set en contra en el tercer set y adjudicándose un tie-break inmenso en esa tercera manga que fue un punto de inflexión. Su espíritu y mentalidad cambió a partir de ahí, para cerrar con soltura y frescura el cuarto y definitivo set. Es el sexto número uno del tenis español tras Arancha Sánchez Vicario, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza.

El de El Palmar cumple así su sueño de ser el “rey” del tenis mundial a la vez que levanta el US Open, su primer “Grande”. Tras un “calvario” de torneo en lo físico, con partidos interminables en las últimas tres rondas, Alcaraz volvió a demostrar que está hecho de otra pasta y que lleva el tenis en la sangre. El nuevo número uno del mundo mostró un nivel de resistencia demencial, olvidando que era tenista que llegaba con más horas de juego al partido por el título.

VAMOS! @carlosalcaraz wins the #USOpen in four sets. pic.twitter.com/87HZpoF5V5

