Jumbo festejará 25 años de carrera con un nostálgico concierto en el Metropólitan

Canciones como “En repetición”, “Cada vez que me voy”, “Estrellas”, “Fotografía” y, por supuesto “Siento que…”, por mencionar algunas, traspasaron la barrera del tiempo, volviéndose así parte del cancionero de cientos de personas que crecieron en la década de los 90.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- “Veinticinco años de carrera se dice en cuestión de segundos, pero son muchas victorias, muchos buenos viajes y anécdotas”. Con esas palabras Clemente Castillo, vocalista de Jumbo, inició su charla con SinEmbargo con motivo del 25 aniversario de la agrupación oriunda de Monterrey, Nuevo León.

Como parte de “La Avanzada Regia”, movimiento que surgió en la década de los 90, Jumbo logró sobresalir junto a otras agrupaciones de la talla de Zurdok o Control Machete, por mencionar algunas, sin embargo fueron pocas las que permanecieron a pesar de los años y hoy, la agrupación liderada por Clemente Castillo puede presumir de haberlo conseguido.

En una nostálgica entrevista cedida a SinEmbargo, Castillo y Jorge “Flip” Tamez (guitarra) platicaron sobre el impacto que tuvo Jumbo en sus vidas a 25 años de su formación.

“Estamos muy contentos de saber que ha valido mucho la pena, con todo y los altibajos que ha habido en los cambios dentro de la banda, los cambios internos, los cambios de la industria y del mercado, pero sí garantizar o afirmar que si no hubiera existido [Jumbo] yo creo que seríamos personas completamente distintas, de entrada no estaríamos dedicándonos de tiempo completo a la música, todos tenemos carreras musicales aparte de Jumbo y, bueno, estamos contentos de poder seguir cumpliendo este sueño de desarrollarnos”, apuntó Castillo.

“Son muchas cosas en tantos años, pero yo creo que me quedaría con haber hecho una carrera, o estar haciendo una carrera de algo que me apasiona, algo que en nuestra generación, siendo de Monterrey, de haber crecido en la capital industrial del país, dedicarte a alguna profesión fuera del caminito común, el poder decir que rompimos ese molde que hay en nuestra generación regiomontana y el poder haber echado vida del arte, de la música, de lo que nos apasiona, es un gran logro personal”, replicó “Flip” Tamez.

El sólo escuchar el verso “vienes a mi casa a oír mis discos viejos”, perteneciente a “Siento que…”, transporta a más de uno a una época en la que sonaban con fuerza canciones como “Mr. P-MOSH”, de Plastilina Mosh; “Sí me advertí”, de Zurdok; “Sí señor”, de Control Machete; y “Dormir Soñando”, de El Gran Silencio; entre otras, en la radio.

Al ser cuestionado por el éxito que lograron con “Fotografía” y “Siento que…”, “Flip” Tamez reconoció que esta última ni siquiera estaba contemplada en el repertorio de “Restaurant”, el álbum debut de Jumbo.

“El primer álbum era de doce canciones y, cuando lo terminamos y lo entregamos, nos dicen en BMG, que era la disquera, ‘oigan, ¿no quieren grabar dos más para que sea un álbum de 14?’. Nosotros encantados, teníamos canciones para aventar pa’ arriba y nos fuimos a hacer, incluso un par de meses después, ‘Siento que…’ y ‘Aquí’. Los dos fueron sencillos bien fuertes”.

Y abundó, “Recuerdo que cuando empezamos la banda, cuando empezaron los ensayos, nos proponíamos mucho hacer canciones que pasaran la barrera del tiempo. No lo imaginamos [el éxito], pero sí lo soñábamos”.

@jumbo_mx ¿Qué recuerdo te trae la #AvanzadaRegia? Este 21 de septiembre celebraremos 25 años de Jumbo en el Teatro Metropolitan y los boletos se están acabando. Boletos disponibles en Ticketmaster #Jumbo25 ♬ En Repetición – Jumbo

Siendo una agrupación inspirada en la corriente del britpop, Castillo aseveró que el movimiento de la llamada “Avanzada Regia” ayudó a que Jumbo y otros colegas, con quienes se apoyaban y “echaban flores”, resonarán en Monterrey.

En un video compartido, a través de las redes sociales de la bada, el cantautor explica que el movimiento fue bautizado por un periodista de la Ciudad de México. “El Gran Silencio, Control Machete, Kinky, Jumbo, Plastilina Mosh, toda esta generación de músicos terminamos siendo considerados ‘La Avanzada Regia'”.

“Ha representado a lo largo de los años, sobre todo para los que seguimos activos, que no somos tantos pero seguimos tocando, esa primer catapulta. Esa germinación de bandas fue muy importante para que, de alguna manera, resonara más fuerte la movida en Monterrey, se salpicara y se hiciera más grande el impacto. Si bien no estábamos puestos de acuerdo, éramos como una pandilla de varias bandas, nos echábamos flores y nos apoyábamos en lo que fuera posible, prestándonos equipos para las grabaciones, etc, y sí creo que representó algo muy positivo, por lo menos para Jumbo”, apuntó a este medio.

UNA FIESTA EN EL METROPÓLITAN

Como parte de los festejos por el 25 aniversario de Jumbo, la agrupación llegará al Teatro Metropólitan, recinto ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el próximo 21 de septiembre para cautivar a sus seguidores con un setlist que recorrerá gran parte de su trayectoria.

En este sentido, Clemente Castillo se dijo estar agradecido porque los cinco integrantes de Jumbo se encuentran con vida y salud, y que pese a los altibajos han logrado salir bien librados.

“Hoy día poder decir que estamos celebrando 25 años de carrera interrumpida con la única excepción de una pausa medio obligada por lo de la pandemia, pero realmente es que estamos celebrando el poder ser afortunados de seguir haciendo música y, poder presentarla con el público ya es ganancia. Nos emociona muchísimo, muchísimo”, concluyó el músico.

Los boletos para el show que ofrecerá Jumbo en el Metropólitan se encuentran a la venta en las taquillas del recinto y a través del sistema Ticketmaster, y el costo de estos va desde los 540 pesos hasta los 960 pesos, dependiendo de la sección en que se compren.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.