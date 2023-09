No hubo agresión a madres buscadoras en Sonora; Encinas ya informó del tema: Alcalde

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó esta mañana que el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora fuera atacado en Hermosillo, como lo denunció ayer.

Desde Palacio Nacional, la Secretaria de Gobernación aclaró que no hubo esas agresiones, sino “tiros hacia arriba” en otro punto, por lo que descartó que se tratara de un ataque.

“No se reportan esas agresiones. Hubo algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión y no fue en el lugar de los hechos. El día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión”, afirmó.