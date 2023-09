Kamala Harris lidera ceremonia por el 11-S en Nueva York; Biden lo hace desde Alaska

Por Jesús García

Los Ángeles, 11 de septiembre (La Opinión).– La Vicepresidenta Kamala Harris arribó a la ciudad de Nueva York esta mañana para liderar la ceremonia por el 22 aniversario del 9/11.

La Casa Blanca compartió la agenda de eventos para recordar los ataques terroristas el 11 de septiembre del 2001.

La Vicepresidenta Harris está en Nueva York para ofrecer un discurso en el Memorial Nacional del 11 de Septiembre en el Bajo Manhattan.

We will never forget the 2,977 lives lost twenty-two years ago today at Ground Zero, Shanksville, and the Pentagon.

We remain indebted to the heroic first responders, and our hearts are with the family members and friends who lost loved ones. pic.twitter.com/bMXHhB3kdV

— Vice President Kamala Harris (@VP) September 11, 2023