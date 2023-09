Hombre denuncia que su hija de 6 años fue lastimada en pista de go-karts en Coyoacán

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

A pesar de que la menor estuvo en el carro adecuado para su edad, el personal de la empresa presuntamente colocó de forma errónea el cinturón de seguridad, provocándole heridas en el cuello y brazo.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Un hombre denunció que su hija menor de edad sufrió heridas en una pista de carreras de go-karts al sur de la Ciudad de México (CdMx).

El usuario identificado como Héctor Rojas en la red social X, antes conocida como Twitter, emitió una denuncia pública en contra de la empresa Kartzone, ubicada en el centro comercial Plaza Cielo Abierto Coyoacán, por provocar lesiones a su hija “sin accidente de por medio”.

La menor de seis años, explicó, se subió al carro de go-kars especializado para su edad; sin embargo, aunque sin un aparente accidente con el vehículo, regresó con su padre sangrando y con quemaduras y moretones por los cinturones de seguridad.

“Cero responsabilidad de la empresa. Cero médicos. Cero ayuda o apoyo”, señaló.

Únicamente un paramédico general de la plaza fue quien asistió a la menor para apoyarla con las heridas que presentó en el cuello y brazo.

“El personal puso mal esos cinturones, no saben cómo hacer su trabajo ni cómo responder en una emergencia”, añadió.

Hasta el momento, la empresa de entretenimiento no ha emitido un comunicado con respecto a lo sucedido.