El volcán Kilauea entra en erupción tras casi 2 meses inactivo; no se reportan daños

EU, 11 de septiembre (AP).– El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, comenzó a hacer erupción el domingo tras una pausa de dos meses y expulsó lava brillante a una distancia segura de personas y estructuras en un parque nacional en la Isla Grande de Hawai.

La erupción se observó por la tarde en la cumbre del Kilauea, indicó el Observatorio de Volcanes de Hawai.

10.09.23 Hawai .. Vulcão Kilauea entra em erupção pela terceira vez este ano. A Agência de Gestão de Emergências do Hawai insiste que a erupção do vulcão Kilauea não ameaça as comunidades depois que fluxos de lava emergirem através de fissuras na base da cratera neste domingo. pic.twitter.com/irqDkbVexw

— Fe MacMillan (@EnjoyJourney22) September 12, 2023