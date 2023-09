El casillero y los 2 murales de Julio Urías son retirados del estadio de los Dodgers

Por Greg Beacham

Los Ángeles, 11 de septiembre (AP) — El casillero del lanzador mexicano Julio Urías ha sido retirado de la casa club de los Dodgers de Los Ángeles y los dos murales que representan al pitcher ganador de la Serie Mundial han sido cubiertos en el Dodger Stadium previo a la estadía del equipo en casa esta semana.

Urías se encuentra en licencia administrativa indefinida luego de que fue arrestado el 3 de septiembre bajo sospecha de lesiones corporales a su cónyuge o conviviente. El zurdo ha estado en el cuerpo de lanzadores de los Dodgers desde 2016.

Cuando fue cuestionado el lunes si los últimos movimientos de los Dodgers confirman que el club está dejando atrás al lanzador que registró el último out de su victoria en la Serie Mundial en 2020, el manager Dave Roberts respondió: “Creo que sí. Ahí es donde estamos. No tengo mucho que comentar. Es tal como dije el primer día. Es sólo que es una situación muy, muy desafortunada y triste”.

El casillero que antes ocupaba Urías ha pasado a manos del veterano oficial Kolten Wong. Los Dodgers también pintaron sobre un mural de Urías y cubrieron otro con una lona.

Roberts reconoció que no estaba enterado de que el casillero de Urías había sido retirado hasta que llegó al estadio para el juego contra San Diego.

“Creo que fue una cuestión de la organización”, dijo Roberts. “No lo sabía. Es triste. Es triste en todos los niveles”.

Murals of pitcher #JulioUrias (accused of violence against a spouse) painted over and his locker given to a different player. But no official statement from the team. They're called the #Dodgers for a reason. pic.twitter.com/5ZrUjDlb2w

— Brad Markowitz (@bradmarkowitz) September 12, 2023