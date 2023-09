La FDA aprueba actualizaciones de vacunas anticovid para acelerar protección en otoño

Por Lauran Neergaard

Washington, 11 de septiembre (AP).— Estados Unidos aprobó el lunes las vacunas actualizadas contra COVID-19 con la esperanza de acelerar la protección contra las más recientes variantes de coronavirus y mitigar cualquier repunte durante el otoño e invierno.

La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) pone a disposición las más recientes vacunas de Moderna y Pfizer y su socio BioNTech para la mayoría de los estadounidenses, incluso si nunca antes se han inoculado contra el coronavirus. La campaña es parte de un cambio para considerar las actualizaciones de la vacuna de COVID-19 como si fuera una vacuna anual contra la influenza.

Aún hay otro paso pendiente: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus iniciales en inglés) deben dar el visto bueno. Un panel de la agencia se dispone a emitir su recomendación el martes sobre quienes son los que más necesitan de las dosis actualizadas. La vacunación podría comenzar a finales de esta semana, y en la misma visita se podrán administrar las vacunas tanto para la COVID-19 como para la influenza.

Today, we took action approving & authorizing for emergency use updated COVID-19 vaccines formulated to more closely target currently circulating variants & to provide better protection against serious consequences of COVID. Here’s what you need to know: https://t.co/A7JIDLBZNG pic.twitter.com/q1M0NerFUS

— U.S. FDA (@US_FDA) September 11, 2023