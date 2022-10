MAPA: Conchas, bolillos, ojos de pancha, ¿dónde sales por el pan en la CdMx y Edomex?

Al momento de hacer click en alguno de los puntos se muestran una serie de datos como el nombre de la panadería y su ubicación.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- Baruch Sanginés, geógrafo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y demógrafo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se dio a la tarea de geolocalizar todas las panaderías que hay en la Ciudad de México y el Estado de México.

En el mapa se observan de color amarillo las panaderías que se encuentran en la capital, mientras que de color azul están las ubicadas en el Estado de México.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Al momento de hacer click en alguno de los puntos se muestran una serie de datos como el nombre de la panadería y su ubicación, aunque en algunos casos se ofrecen más detalles como la variedad de pan que ofrecen.

El analista plasmó la distribución de panaderías en para de la Zona Metropolitana del Valle de México, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se acuerdan del mapa de panaderías?

Aquí la versión 2022:https://t.co/IyPgw3Nq35 — Baruch (@datavizero) October 7, 2022

El pasado 24 de diciembre, Sanginés también había compartido previamente un mapa acerca de las taquerías en el país que se hizo famoso en redes sociales.

De acuerdo con Baruch Sanginés, el 95 por ciento de la gente en la Ciudad de México tiene un puesto de tacos a 400 metros de su casa, no importa el lugar donde vivan.

En este tuit se contabiliza la población que habita dentro de la Cuenca Taquera Primaria (CTP: 400 mts de distancia de algún puesto de tacos) en las Zonas Metropolitanas de México.

Comenzamos con 3 ciudades:

-CDMX: 95% de la población habita dentro de la CTP pic.twitter.com/FA9RTuMy3A — Baruch (@datavizero) October 12, 2019

“Aquí en Ciudad de México prácticamente te podría decir que 95 por ciento de la gente tiene un puesto de tacos a 400 metros de su casa. No importa dónde vivas, casi casi a 400 metros vas a tener un puesto a la mano. Eso habla de la popularidad del taco”, dijo.

Según datos del análisis realizado por el geógrafo, se mapeó a 1.6 millones de taqueros en territorio mexicano, y con tan sólo caminar cinco minutos se accede a un puesto de tacos.