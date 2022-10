Beatriz Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo; seguirá como investigadora: AMLO

Por primera vez, el mandatario mexicano habló hoy un poco sobre lo que planea hacer la investigadora una vez que él termine su mandato. Sin embargo, no quiso dar más detalles para que sea su esposa quien aborde el tema cuando lo considere oportuno.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó la mañana de este martes que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no buscará ningún cargo público, y que se dedicará a la enseñanza y a la investigación una vez que concluya su sexenio.

“Beatriz, de una vez aprovecho para decirles, que no aspira a ningún cargo”, dijo en su conferencia de prensa matutina. “Eso es lo que ella me ha manifestado y creo que en su momento lo va a externar”, agregó.

Desde Palacio Nacional, López Obrador detalló que seguramente ella compartirá esa información cuando lo desee, “así como dijo al principio que no iba a ser primera dama porque pues todas las mujeres son primeras damas y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora”.

Además, reiteró que al terminar su Gobierno, en menos de dos años, se retirará a su quinta en Palenque, Chiapas; mientras que la historiadora mexicana continuará sus labores como maestra e investigadora.

“Así también nosotros terminamos. En mi caso, en menos de dos años y me voy a Palenque, y ella va a seguir como maestra y como investigadora”, subrayó el Presidente de México, quien no quiso dar más detalles sobre su esposa.

“Eso es lo que me ha dicho y en su momento creo que lo va a expresar. Ya no quiero hablar más porque tengo una mujer con criterio, independiente y no me vaya a reclamar de que para qué estoy de vocero”, concluyó.

El Jefe del Ejecutivo federal hizo esta revelación luego de que recordara la reciente participación que tuvo Gutiérrez Müller en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, celebrada del 28 al 30 de septiembre en la Ciudad de México.

Posteriormente, pidió a su equipo de Comunicación Social que proyectara el discurso que dio la investigadora sobre el porqué no se puede hablar de las razas, pues significa un retroceso de la humanidad.