Israel forma un Gobierno de unidad nacional para lidiar con la guerra contra Hamás

En Cisjordania, los choques entre palestinos que arrojan piedras y las fuerzas israelíes han dejado 15 muertos en los últimos días. La violencia se propagó a Jerusalén Este, donde la policía israelí dijo que abatió a dos palestinos que lanzaban rocas a la policía el martes por la noche.

Por Joseph Krauss y Wafaa Shurafa

JERUSALÉN (AP).— Los partidos políticos de Israel han acordado formar un Gobierno de unidad nacional, informó el miércoles un líder opositor.

Benny Gantz, exministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor del ejército, emitió lo que dijo era un comunicado conjunto con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Según el texto, se creará un gabinete “de gestión de guerra”, de cinco miembros. Estará integrado por Netanyahu, Gantz, el actual Ministro de Defensa Yoav Gallant y otros dos funcionarios en calidad de “observadores”.

Afirma que el Gobierno no aprobará ninguna legislación o decisión que no esté vinculada con la guerra mientras continúen los enfrentamientos. De inmediato no quedaba claro qué ocurrirá con los actuales socios de la coalición de Netanyahu, un conjunto de partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.

Entretanto, los palestinos en la asediada Franja de Gaza trataban de buscar lugares seguros el miércoles mientras los ataques israelíes arrasaron vecindarios enteros, los hospitales se quedaban sin suministros y se esperaba un apagón en las próximas horas, agravando la miseria de una guerra provocada por la letal incursión masiva de insurgentes de Hamás en Israel el pasado fin de semana.

Los ataques aéreos redujeron cuadras enteras a escombros en el pequeño enclave costero y dejaron un número desconocido de cadáveres bajo los montones de escombros. Los bombardeos continuaron a pesar de que se cree que los insurgentes de Hamás tienen como rehenes a unas 150 personas — incluyendo soldados, hombres, mujeres, niños y adultos mayores.

Israel ha prometido una ofensiva sin precedentes contra el grupo que gobierna la Franja luego de que sus combatientes atravesaron la valla fronteriza e irrumpieron en el sur del país, abatiendo a civiles en sus casas, en las calles y en un multitudinario festival de música al aire libre. Desde entonces, los insurgentes han seguido disparando proyectiles hacia Israel, incluyendo una nueva andanada que alcanzó la localidad de Ashkelon, en el sur del país, el miércoles.

Se espera que la guerra, que se ha cobrado al menos dos mil 200 vidas en ambos bandos, se recrudezca y empeore la miseria de quienes viven en Gaza, donde los productos de primera necesidad y la electricidad ya escaseaban.

Tras el ataque, Israel ha impedido la entrada de alimentos, combustible y medicamentos al territorio — una franja de 40 kilómetros (25 millas) de largo encajada entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo donde viven 2.3 millones de personas. El único paso fronterizo que se mantenía desde Egipto cerró el martes luego de que se registraron ataques aéreos en las inmediaciones.

Los gazatíes abarrotan las escuelas de Naciones Unidas y el número de barrios seguros es cada vez menor. Los grupos humanitarios pidieron la creación de corredores para llevar ayuda a Gaza y advirtieron que los hospitales, desbordados por los heridos, se estaban quedando sin suministros.

“Ahora mismo no hay ningún lugar seguro en Gaza”, dijo el periodista Hasan Jabar luego de la muerte de tres reporteros palestinos en un bombardeo sobre un céntrico vecindario en el que había ministerios, oficinas de medios de comunicación y hoteles. “Temo de verdad por mi vida”.

La operadora eléctrica del territorio indicó que su única central se quedará sin combustible en cuestión de horas, lo que dejará a Gaza sin electricidad luego de que Israel cortase el suministro. Los palestinos dependen desde hace años de los generadores para abastecer viviendas, oficinas y hospitales, pero tampoco pueden importar combustible para mantenerlos en funcionamiento.

La Organización Mundial de la Salud indicó que los suministros almacenados de forma preventiva para siete hospitales de Gaza se han agotado debido a la avalancha de heridos. El director de Médicos Sin Fronteras afirmó que en dos hospitales se estaban agotando el material quirúrgico, los antibióticos y el combustible, además de otros suministros.

En uno, “hemos gastado en tres días las existencias de emergencia para tres semanas, en parte debido a la llegada de 50 pacientes a la vez”, dijo Matthias Kannes, jefe de la misión de la ONG en Gaza. Por su parte, el mayor hospital de Gaza, Al-Shifa, tiene apenas combustible para tres días, añadió.

Israel ha llamado a filas a 360 mil reservistas y parece cada vez más probable que lance una ofensiva terrestre sobre Gaza, con su Gobierno sometido a una intensa presión pública para derrocar a Hamás, que gobierna el territorio desde 2007. En el pasado, ese objetivo se consideraba inalcanzable porque exigiría una reocupación de la Franja, al menos temporal.

“No permitiremos una realidad en la que se asesina a los niños israelíes”, dijo el Ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, en un encuentro con soldados cerca de la frontera sur el martes. “He quitado todas las restricciones: eliminaremos a cualquiera que luche contra nosotros y utilizaremos todas las medidas a nuestro alcance”.

El martes por la noche, los ataques aéreos israelíes alcanzaron la vivienda familiar de Mohammad Deif, el esquivo líder militar del ala militar del grupo insurgente. En el operativo en la localidad sureña de Jan Yunis fallecieron el padre, el hermano y al menos otros dos familiares de Deif, confirmó Bassem Naim, un alto cargo de la milicia a The Associated Press.

Deif nunca ha sido visto en público y su paradero es desconocido desde hace mucho tiempo.

Los intercambios de disparos en la frontera norte con insurgentes en Líbano y Siria, por su parte, indicaron el riesgo de que el conflicto se expanda a la región.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes a otros países y grupos armados que no entren en la guerra. Washington ya ha enviado munición y equipos militares a Israel y desplegó un grupo de ataque de portaaviones en el Mediterráneo oriental como medida de disuasión.

El miércoles, el grupo guerrillero libanés Hezbollah disparó misiles antitanque contra posiciones israelíes y dijo haber matado y herido a soldados. Los militares israelíes confirmaron el ataque pero no comentaron sobre posibles bajas. El ejército israelí cañoneó una zona del sur del Líbano desde done provino el ataque.

En una nueva táctica, Israel advierte a la población civil para que desalojen los vecindarios enteros —y no edificios individuales— antes de arrasarlos en lo que podría ser el preludio de un operativo terrestre.

“El objetivo para esta guerra es terminarla de manera muy distinta a los episodios anteriores de violencia. Debe haber una clara victoria”, dijo Chuck Freilich, exasesor de seguridad nacional israelí. “Lo que tenga que hacerse para cambiar fundamentalmente la situación, tendrá que hacerse”.

Hamás dice que está preparado para cualquier eventualidad, incluyendo una masiva respuesta israelí. La desesperación ha crecido entre los palestinos, muchos de los cuales no ven nada que perder bajo la ocupación israelí, los asentamientos en Cisjordania, lo 16 años de bloqueo de Gaza y lo que consideran la apatía mundial.

El Ministerio del Interior gazatí dijo que los ataques israelíes destruyeron por completo el vecindario de al-Karama, en la Ciudad de Gaza, y dejaron “un gran número” de fallecidos o heridos. Los equipos médicos no podían llegar a la zona porque todas las carreteras de acceso estaban impracticables. Los equipos de rescate reportaron problemas para acceder a otras zonas.

Un reportero de la AP presenció el miércoles andanadas de proyectiles sobre Ashkelon, con metralla golpeando la calle, mientras el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro interceptó al menos uno en pleno vuelo. Los residentes gritaron y lloraron al escuchar las explosiones.

El martes en la noche, un grupo de insurgentes entró a una zona industrial en Ashkelon, provocando un tiroteo con las tropas israelíes, dijo el ejército. Tres de los asaltantes fueron abatidos y los soldados buscaban a otros en la zona.

De acuerdo con el ejército israelí, más de mil 200 personas, incluyendo 155 soldados, fueron asesinadas en Israel, una cifra nunca vista desde la Guerra del Yom Kipur de 1973 con Egipto y Siria, que duró semanas. En Gaza han muerto mil 055 personas, según las autoridades de la zona. Israel dice que entre esas víctimas hay cientos de combatientes de Hamás. En ambos bandos hay miles de heridos.

En territorio israelí se han encontrado los cadáveres de unos mil 500 milicianos de Hamás, explicó el ejército. No estaba claro si esas cifras se solapaban con los decesos reportados por las autoridades palestinas.

En Gaza, más de 250 mil personas han huido de sus hogares, según la ONU, el mayor éxodo desde que una ofensiva aérea y terrestre israelí desplazó a unas 400 mil personas en 2014. La gran mayoría se refugia en escuelas gestionadas por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Los daños en tres instalaciones de agua y saneamiento han dejado sin servicio a unas 400 mil personas, apuntó la ONU.

En el sur de Israel, decenas de miles de personas han sido evacuadas desde el domingo.