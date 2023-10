California: Nueva Ley permite a indocumentados denunciar delitos sin ser deportados

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 11 de octubre (LaOpinión).- La denuncia de un delito grave por parte de un migrante indocumentado ya no representará un riesgo para ser deportado en California.

El mandatario estatal Gavin Newsom firmó este martes 10 de octubre el Proyecto de Ley AB 1261, llamada “Crimen: testigos e informantes”, pero conocida como la “Ley de Derechos de los Inmigrantes”, entre las propuestas que aprobó el ejecutivo de California, según informó la Oficina del Gobernador.

El proyecto de Ley AB 1261 está diseñado para que los migrantes indocumentados que son víctimas de un delito grave, o que son testigos de algún delito, se presenten a denunciarlo ante las autoridades locales sin que tengan el temor de que puedan ser entregados a funcionarios de inmigración.

La AB 1261 fue escrita por el Fiscal de distrito del Condado de Los Ángeles, George Gascón, y fue presentada por el asambleísta demócrata Miguel Santiago.

The Immigrant Rights Act, #AB1261, has been signed by Governor @GavinNewsom!

This law will ensure that all victims and witnesses of crime can seek safety and justice within our legal system, regardless of their immigration status.

— Miguel Santiago (@MSantiagoAD54) October 10, 2023