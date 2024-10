La Selección Mexicana se enfrentará en partidos amistosos contra Valencia y EU

El portero Guillermo Ochoa, el atacante Raúl Jiménez y el volante Andrés Guardado, referentes del Tri en las últimas Copas del Mundo, fueron citados por el “Vasco” Aguirre para el encuentro ante el equipo español y para uno ante Estados Unidos el martes en Guadalajara.

Por Carlos Rodríguez

Ciudad de México, 11 de octubre (AP) — Con rostros familiares de regreso en el equipo, la selección de México buscará sacar provecho a dos ensayos más con su nuevo entrenador Javier Aguirre a partir de este sábado, cuando enfrente al Valencia en un partido amistoso.

El portero Guillermo Ochoa, el atacante Raúl Jiménez y el volante Andrés Guardado, referentes del Tri en las últimas Copas del Mundo, fueron citados por el “Vasco” Aguirre para el encuentro ante el equipo español y para uno ante Estados Unidos el martes en Guadalajara.

“Estoy contento de estar nuevamente en la selección, agradecido con la oportunidad de volver”, dijo Jiménez en una rueda de prensa. “Nunca me pasó por la cabeza desistir, me conocen y saben que soy una persona que quiere más. He pasado por dificultades pero nunca me doy por vencido, y ¿qué mejor motivación que un Mundial en casa?”.

Jiménez, quien ha tenido un resurgimiento con el Fulham de la Liga Premier inglesa, no ha jugado con la selección desde noviembre.

“Yo tengo que estar preparado para cualquier momento cuando se me necesite. Estoy en la mayor disposición, quiero seguir haciendo historia en la selección y creciendo como futbolista”, añadió el delantero. “Tengo 33 años, pero no se deja de aprender. Tengo una gran satisfacción de estar aquí y querer seguir trascendiendo”.

Ochoa disputó su último encuentro con el Tri en marzo. Fue la final de la Liga de Naciones, donde México sucumbió ante Estados Unidos.

El arquero, titular en tres de los cinco Mundiales que ha disputado, no ha ocultado su deseo por participar en una inédita sexta Copa del Mundo.

“Respecto al regreso de ‘Memo’ (Ochoa), de Alexis (Vega), de Raúl, lo dije desde el primer minuto: aquí no hay puertas cerradas, yo no miro hacia atrás”, dijo Aguirre. “Hay futbolistas con cierta madurez que han pasado por distintos procesos y son mexicanos, están jugando y son convocables”.

Guardado no formaba parte de la selección mexicana desde el Mundial de Qatar y su regreso es simbólico. Sólo volvió para un homenaje a su trayectoria de cinco Copas del Mundo.

“Me da orgullo compartir con él (Guardado) su último día con la camiseta nacional. Lo tuve de jugador (2010) y su compromiso, su ejemplo para las nuevas generaciones es fantástico. Ojalá le podemos dar una noche alegre para despedirlo como se merece, con honores”, añadió el estratega.

Ochoa y Jiménez fueron relegados del equipo que participó en la última Copa América, en la que México quedó fuera en la primera ronda, un resultado que eventualmente le costó el puesto al entrenador Jaime Lozano.

Aguirre, quien está en su tercera etapa con la selección, tomó el cargo en agosto y se presentó el mes pasado con un triunfo ante Nueva Zelanda y un empate ante Canadá.

Ante el Valencia, el equipo mexicano parte como favorito debido a que el cuadro español vive horas bajas y es antepenúltimo en la clasificación de La Liga. Además, desembarcó en suelo azteca con sólo 13 jugadores de la plantilla base y tuvo que completar el equipo con jugadores de las inferiores.

“Es un equipo joven y dinámico que presiona bien, en este momento no ha tenido buenos resultados, pero no hay rival fácil”, dijo Aguirre. “Es un equipo español con una tradición tremenda, con un técnico joven y muy bien preparado. Veremos si somos capaces de hacer un buen partido”.

El cotejo se llevará a cabo en Puebla, ciudad localizada a unos 130 kilómetros al sureste de la capital del país.

Será el primer partido de la selección absoluta en esa ciudad desde el 2007, cuando el equipo mexicano enfrentó a Panamá.

“En Puebla hace un montón de años que no venimos, pero es nuestra casa, es una ciudad futbolera y ojalá hagamos un buen papel”, confió Aguirre.