El Bar de 95 calorías abre sus puertas por unos días en México

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- En The 95cals Bar todo lo que se sirve tiene 95 calorias, desde un delicioso mojito, una margarita, un daiquirí o comida deliciosa como hamburguesas, papas fritas hasta el postre. Michelob Ultra hizo realidad este bar único en el que busca mostrar que la diversión no está peleada con el balance. The 95cals Bar recibirá a quienes quieran saber cómo se ven 95 calorías en varios platillos del 9 al 15 de noviembre en Álvaro Obregón 49 en Ciudad de México.

Inés Garza, gerente de marca de Michelob Ultra en México, señaló que este proyecto resulta muy emocionante ya que se gestó durante 9 meses y tiene un gran equipo detrás. La experiencia incluye 7 tiempos con entradas, platos fuertes y postres, cada uno tiene 95 calorías, esto ayuda a estar conscientes acerca de cómo se ven 95 calorías en una experiencia sensorial, de acuerdo con Inés, es una experiencia para divertirse.

Entre los platillos que se pueden disfrutar están la ensalada César, tacos, pizza y brownie, todo en una de las tendencias más populares en los últimos años conocida como “Tiny Food”, una experiencia que sorprende a los consumidores. “Si todo tuviera el sabor y las calorías que una Michelob Ultra viviríamos en un mundo maravilloso”, acotó Inés Garza.

The 95cals Bar by Michelob Ultra sólo estará abierto hasta el 15 de noviembre en Álvaro Obregón 49 en la Ciudad de México. Para ganar accesos hay que estar al endiente de las redes sociales de MichelobUltraMx donde compartirán los detalles.