VIDEO: Manifestantes ingresan a instalaciones de INE; defienden Reforma Electoral

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– Un grupo de personas pertenecientes a una alianza de organizaciones locales irrumpió este viernes por la mañana en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Un grupo de aproximadamente 40 personas integrantes de la Alianza de Organizaciones Sociales (APL), irrumpió alrededor de las 10:45 horas en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral en Viaducto Tlalpan y permanece aún en las instalaciones de la institución”, señaló el INE en una tarjeta informativa.

Reportaron que un grupo de manifestantes ingresaron a las instalaciones del INE.

Apoyan la Reforma Electoral. #YoNoApoyoAlINE #ÚLTIMAHORA pic.twitter.com/LkTVGLXtaR — Ana Luisa (@HNoticiasMX) November 11, 2022

El ingreso irregular ocurrió mientras se manifestaban frente al INE y una de las puertas se abrió para dejar paso a un automóvil visitante. “Uno de los dirigentes, Héctor Hernández, informó que decidieron realizar la acción argumentando el retiro de financiamiento público que tienen como Agrupación Política Local, es decir, de la Ciudad de México”, refirió el instituto.

Sin embargo, durante la lectura de su posicionamiento, hablaron a favor de la propuesta de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la reducción del financiamiento del INE y de los partidos políticos, y la elección directa de consejeros y magistrados.

Manifestantes se fueron ya por su propio bien. No pasó a mayores. https://t.co/mWCxRnrJHJ — Mtro. Sergio J. González Muñoz (@ElConsultor2) November 11, 2022

“De este a oeste, de norte a sur, la lucha sigue, cueste lo que cueste”, se escucha que entona el grupo que ingresó a las instalaciones, ubicadas en el sur de la capital mexicana.

Más tarde, personas que se encuentran en las instalaciones reportaron que los manifestantes ya se habían retirado después de emitir sus proclamas y la situación no pasó a mayores ni las personas ingresaron a las oficinas ni edificios del lugar.

Más temprano este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si su iniciativa de Reforma Electoral no pasa, no se va a negociar con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien al parecer ha cambiado su voto en contra.

“Es una necesidad para el país. Es parte de la transformación. ¡Ah, ¿que no quieren? Pues ya cumplimos. ¿No se lograron los votos? Aplausos. Pues eso no quiere decir que el pueblo no quiere la democracia: no la quieren las élites. Si hubiese sido por las cúpulas yo no llego a la Presidencia. Yo estoy aquí por el pueblo y es al que respeto, al que me debo. Es mi único amo. Pero no me puso Claudio [X. González], o las cúpulas empresariales, o los medios de información”, señaló el mandatario en su conferencia de prensa desde Mérida.

“Que los legisladores actúen como auténticos representantes populares. Que le pregunten a la gente antes de votar qué opina”, añadió este viernes.

López Obrador dijo que no es ninguna novedad que José Woldenberg [quien fue el primer consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral], sea el orador, porque es el maestro político de Lorenzo Córdova.

Defendió como “necesaria” la Reforma Electoral para que los consejeros y magistrados electorales sean electos por el pueblo y para reducir los legisladores plurinominales y el costo de las elecciones porque “cuestan mucho, 20 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto que tiene Yucatán”. Agregó que a esa cantidad se tiene que sumar los recursos que se destinan a cada entidad federativa.

El mandatario insistió que es una vergüenza que México sea de los países con más fraudes electorales de la historia y recordó algunos capítulos penosos de fraudes, en donde incluso “votaban los difuntos”, los cuales, magistrados electorales los justificaron. Dijo que celebra que haya esas manifestaciones porque eso demuestra que en el país se garantiza el derecho a disentir y porque se quitan máscaras y porque se combate la simulación.

El Presidente también recordó una de las claves de su reforma, que es la elección popular de consejeros del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque si no “se reparten en acuerdos cupulares a quienes van a ser consejeros y está demostrado que a los consejeros y magistrados no garantizan imparcialidad, ni elecciones limpias, forman parte del fraude electoral que hemos parecido históricamente en México”.