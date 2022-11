PRI se suma a la marcha en defensa del INE: “Alito”; no apoyará la Reforma Electoral

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunció este viernes que el tricolor se unirá en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) a la marcha del próximo domingo 13 de noviembre.

Alejandro Moreno Cárdenas adelantó que los priistas respaldarán la iniciativa ciudadana de salir a marchar en defensa del INE, del TEPJF, y sobre todo, de la democracia “para hacer valer nuestros derechos y que se respete el modelo democrático en México”.

El dirigente nacional del PRI aseguró que el Instituto por el que los ciudadanos tienen la certeza y la confianza de que las elecciones en México se realizan “bajo las condiciones de competencia justa, legalidad y transparencia”, hoy está en peligro: “Morena y sus aliados apoyados por el Gobierno federal impulsan una reforma que pretende debilitarlo, tal y como lo han venido haciendo, a través de recortes a su presupuesto durante los últimos cuatro años”.

Además, acusó que la Reforma Electoral, “viene desde el poder, y como tal, busca de manera descarada que el Presidente y su partido tomen el cotrol de las elecciones y de las autoridades electorales, convirtiendolas en juez y parte del proceso elecotral”.

Por ello, advirtió que no permitirán de ninguna manera “semejante atropello”, pues en menos de dos años, el INE y los órganos locales electorales organizarán una de las elecciones más importantes y estarán en juego cerca de dos mil 800 cargos públicos importantes.

“Para llevar esta tarea monumental de trabajo, de compromiso con los ciudadanos, Morena debería estar pensando cómo fortalecer a la autoridad electoral y no cómo fregarla, o cómo debilitarla”.

Y aunque reiteró que, a pesar de que en el PRI están convencidos de que “reformar siempre será el camino para mejorar nuestras leyes y nuestras instituciones”, consideran “inaceptable pensar en una reforma propuesta por un Gobierno que sistemáticamente ha buscado eliminar los pesos y contrapesos que equilibran nuestro modelo democrático”.

Por último, rechazó el discurso oficialista sobre que la democracia en México “es una de las más caras del mundo”, pues denunció que “el presupuesto del INE no está ni cerca de compararse con los miles de millones de pesos que el Gobierno federal ‘ha tirado a la basura’ en sus obras, en sus programas fallidos y propuestas que no ayudan a los ciudadanos”.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si su iniciativa de Reforma Electoral no pasa, no se iba a negociar con el PRI, quien al parecer habría cambiado su voto en contra.

“Es una necesidad para el país. Es parte de la transformación. ¡Ah, ¿que no quieren? Pues ya cumplimos. ¿No se lograron los votos? Aplausos. Pues eso no quiere decir que el pueblo no quiere la democracia: no la quieren las élites. Si hubiese sido por las cúpulas yo no llego a la Presidencia. Yo estoy aquí por el pueblo y es al que respeto, al que me debo. Es mi único amo. Pero no me puso Claudio [X. González], o las cúpulas empresariales, o los medios de información”, señaló el mandatario en su conferencia de prensa desde Mérida.