Legisladores buscan que cuota sea obligatoria; piden que también haya transparencia

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El pasado 24 de octubre, el Senado de la República avaló reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el propósito de que se establezcan descuentos salariales obligatorios a los trabajadores para cubrir el pago de cuotas sindicales. Esto pese a que en la Ley Federal del Trabajo de 2019, se determinó que esta contribución podría ser rechazada de manera voluntaria por el trabajador.

Hace cuatro años, en la fracción VI del artículo 110, de la Ley Federal del Trabajo se adicionó el texto que señala que “el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla”, en referencia al “pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos”.

Además, en 2021, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, por unanimidad, la constitucionalidad de dicha reforma laboral, ya que pese a que reconoció “los principios de libertad y de autonomía sindical”, que “implican el derecho de los sindicatos de establecer en sus estatutos la naturaleza, forma de pago y monto de las cuotas sindicales”, destacó que “tales principios no se vulneran al permitir al trabajador oponerse al descuento de las cuotas sindicales de su salario”.

Y es que luego de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, las principales centrales obreras interpusieron diversos recursos de amparo con la finalidad de no acatar tal medida, al señalar que la misma era una atentado contra la autonomía de los sindicatos. Ahora, bajo la justificación de que la actual iniciativa es proteger a los trabajadores, el Senado pretende revocar lo impuesto en la Ley Federal del Trabajo y la determinación de la SCJN.

Al argumentar que los trabajadores sindicalizados no puedan pagar por la defensa de sus derechos por fuera de estos gremios laborales, los legisladores pretenden reformar el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, cambios que se aprobaron con 67 votos a favor por parte de los legisladores de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 34 votos en contra del resto de las bancadas.

Los senadores que votaron a favor de los cambios en materia de descuentos a los salarios de los trabajadores, también destacaron la importancia de no debilitar a los sindicatos, por lo que, detallaron, éstos no deberían quedarse sin fondos, ya que dichos recursos contribuyen a su resistencia.

En entrevista para SinEmbargo, la Senadora Cecilia Sánchez García, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que “las cuotas no se utilizan sólo para la sobrevivencia de los líderes sino a través de estos contratos, y de la permanencia o afiliación de los trabajadores dependen muchas prestaciones que se consiguen a través de la fuerza colectiva, eso es lo que estamos buscando, si no pagas una cuota, no vas a ser miembro de una asociación que te respalde o te favorezca en en muchos sentidos”.

Particularmente en lo respectivo a “la defensa legal [de los trabajadores]”, añadió la Senadora priista, pese a que reconoció que es sabido “que tenemos líderes corruptos”, lo que ha dado pie a que la propuesta, que ella misma impulsó, se malinterprete. “Yo sé que mucha gente lo ha malinterpretado”, dijo.

En tanto, Sergio Carlos Morales Quintana, líder del Frente Nacional Petrolero, recordó que “la cuota sindical es para el mantenimiento y administración para los derechos, bienes y obligaciones de los trabajadores, es necesario que sí tengamos una representación y es necesario que se pague una cuota sindical, porque eso se entiende que es para el beneficio de los trabajadores”

“Aquí el problema no es que lo digan o lo quieran reformar los senadores ni los diputados, aquí el problema es que se siente agredido el trabajador, porque no ha habido realmente una democracia sindical, aquí el problema efectivo que existe son los dirigentes, que se han enquistado dentro del poder, donde no cumplen con lo establecido por la ley, no cumplen con el contrato colectivo y no cumplen en los estatutos que el mismo sindicato ha formulado durante toda la vida”, agregó en entrevista con SinEmbargo.

El artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo establece de manera explícita que quedan prohibidos los descuentos a los salarios de los trabajadores, aunque hace una excepción con el “Pago de las cuotas Sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los Sindicatos”, que, no obstante, el trabajador podrá solicitar de manera voluntaria que no se le apliquen esos descuentos.

“Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes: (…) Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los Sindicatos”, establece el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo.

“El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontar/a”, refiere la iniciativa que presentó la Senadora Cecilia Margarita Sánchez García, el pasado 11 de octubre, cuando aún formaba parte del grupo parlamentario de Morena.

La legisladora, ahora priista, subrayó que bajo este precepto, la reforma “ha causado inconformidad en diversos sectores ya que consideran que atenta contra la voluntad colectiva que soberanamente determine regirse por reglas y procedimientos establecidos en sus estatutos, los cuales son aprobados por los propios trabajadores”.

Incluso refirió que tras un el Parlamento Abierto en Materia de Justicia Laboral, Libertad, que se llevó a cabo en julio de 2019, tuvo lugar un consenso para que se elimine “el párrafo segundo, de la fracción VI, del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, referente a que el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, a fin de que se conserve la redacción anterior a la reforma publicada”.

Lo anterior, explica la propuesta de Sánchez García, debido a que “el propósito de las cuotas sindicales es proporcionar al sindicato los recursos necesarios para salvaguardar los derechos colectivos laborales, jurídicos, económicos, sociales y culturales de los agremiados, así como la preservación de la fuente de trabajo a la que pertenecen”.

“Los dirigentes argumentaron que la reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre las cuotas vulnera el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece que los trabajadores deben apegarse a los estatutos de los sindicatos a los que pertenezcan. ‘Si el estatuto dice que debe pagar cuota, la ley se está yendo más allá y se está entrometiendo en la soberanía y la libertad sindical’”, añade la propuesta aprobada el pasado 24 de octubre por el Senado de la República.

Tras las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en 2019, cuando se aprobó que, de manera voluntaria, los trabajadores podrían expresaran su decisión para que el patrón no descontara la cuota sindical, cambios fueron celebrados por los legisladores que apoyaron la propuesta, al asegurar que con los mismos estaban poniendo un alto al poder de los dirigentes sindicales, a los que calificaron de corruptos, al tiempo que dotaban de libertad a los trabajadores.

Sin embargo, para el líder del Frente Nacional Petrolero, lo que la iniciativa que aprobó el Senado, el pasado mes de octubre, “lo que están provocando, es que se le apriete un poquito el cuello a los dirigentes para obligarlos a que rindan cuentas, que haya otra prueba más fehaciente de ‘a ver, ya me obligaste a pagar cuota sindical pero yo quiero que me respondas por mis beneficios, yo quiero que me respondas con mis derechos sindicales’”.

La Senadora priista coincidió en que lo que también se está buscando, con la actual iniciativa, es que se implemente la rendición de cuentas por parte de los líderes sindicales, ya que, aseguró, los trabajadores sindicalizados no rechazan el pago de las cuotas sindicales, pero sí del mal uso de estos recursos.

“Yo creo que los trabajadores están muy de acuerdo, porque yo no he visto a ningún trabajador se niegue a pagar cuotas, lo que rechazan es que se haga mal uso de las mismas, para eso también implementamos la rendición de cuentas, ahí establecemos que los líderes sindicales deben rendir cuentas a sus trabajadores por escrito cada seis meses”, dijo.

“Yo creo que de esa manera ellos quedan protegidos, y también metí una iniciativa para revocación de mandato para que no tengan 79 años al frente de un sindicato como pasó con Romero Deschamps, como pasó con Fidel Velázquez. Si no cumples, vas para afuera, o tienes un periodo y eso se tiene que establecer en los contratos colectivos”, adelantó.

Durante la discusión de la actual iniciativa, el 24 de octubre, el Senador por Morena, Daniel Gutiérrez Castonena, sostuvo que no hay sindicato que resista sin fondos. Mientras que la Senadora, también por Morena, Lilia Margarita Valdez, subrayó que quienes acusen a los sindicatos de corrupción “mienten”, y sólo buscan que los trabajadores se defiendan como puedan.

En tanto, Lilly Téllez, Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) acusó a Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena y secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, de buscar bajo el amparo de una ley que los trabajadores sean obligados a pagar cuotas sindicales.

Por su parte, Damián Zepeda, también Senador del PAN, sostuvo que la legislación no puede establecer de manera obligada descuentos salariales a los trabajadores bajo el concepto de pago de cuotas sindicales y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia en la que se estableció que el pago de esas cuotas es voluntario.

Los comentarios de Zepeda fueron secundados por Emilio Álvarez Icaza, Senador del Grupo Plural, y por el legislador panista, José Alfredo Botello, quien expresó su desacuerdo con que los descuentos para cuotas salariales sean obligatorios, al considerar que los mismos representan un riesgo para la elección de los representantes sindicales.

En este sentido, Morales Quintana destacó que “no es que esté obligado [aportar la cuota sindical], es que es necesario para la subsistencia del mismo sindicato”, ya que explicó que “al pagar cuota sindical nosotros tenemos derecho a exigirle a nuestros dirigentes que nos digan qué hacen con el dinero de las cuotas sindicales”, consideró.

“Aquí lo importante es: si van a descontar la cuotas sindicales obligatorias, tienen la obligación de que nos defiendan y que tengamos los derechos sindicales como lo marca la ley, la constitución, y nuestro propios estatutos”, reiteró.

Tras el aval del Senado de la República, el decreto se envió a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.