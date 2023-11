Gobernador de NL replica acciones que criticó: Gálvez; él responde a la acusación

Xóchitl Gálvez expresó su pesar por el incumplimiento de compromisos por parte del Gobernador Samuel García en Nuevo León, Samuel, luego de anunciar su postulación a la Presidencia en las próximas elecciones de 2024.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- La virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, señaló que el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, está replicando las acciones que alguna vez criticó durante su mandato como Senador.

En su encuentro con la prensa en el Hotel Crowne, la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) destacó que el funcionario abandonó la gubernatura del estado para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) para la Presidencia, donde desvió recursos públicos al hacer proselitismo a costa del erario.

Ante las acusaciones, Gálvez hizo un llamado a Samuel García para hacer frente a las carencias que vive Nuevo León desde que asumió el cargo en 2021, como la falta de agua, seguridad, contaminación y transporte en la entidad.

¡Ya estoy de regreso en Monterrey! Muy contenta de compartir #ConTodoElCorazón mi trabajo y visiones sobre el agua y el medio ambiente. Nos vemos en un rato. 🫶🏼#XAireLimpio#XAguaLimpia pic.twitter.com/MLTOa0pZxx — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 11, 2023

“Yo lo escuché no una, 20 veces en el Senado criticando al Bronco y siempre agrediendo al ‘Bronco’ [Jaime Rodríguez Calderón], que no tenía palabra, que era un hombre que estaba usando recursos públicos para promoverse y creo que pues al final está haciendo exactamente lo mismo, entonces que atienda el tema de seguridad, que atienda el tema de la contaminación, que atienda el tema del agua, el tema del transporte, pero si él tomo la decisión ahora sí que es su problema”, destacó frente a dirigentes estatales, así como legisladores del PRI, PAN y PRD.

A su vez, la aspirante presidencial expresó su pesar por el incumplimiento de compromisos por parte del Gobernador en Nuevo León señalando la decepción tanto para la población como para la clase política durante su tiempo de mandato.

“Es lamentable lo que está viviendo Nuevo León. Lamentable que alguien busque un cargo y cuando tiene la oportunidad de servir desde ese cargo, de transformar y hacer realidad lo que prometió [no lo hace]”, indicó.

Respecto a la disputa por el interinato en el Gobierno de la entidad, ante la licencia solicitada por Samuel García, Xóchitl Gálvez señaló que nunca es tarde para un diálogo, por lo que recalcó que es facultad del Congreso local nombrar al Gobernador interino.

“Rechazo públicamente cualquier presión política hacia nuestros diputados”, dijo Gálvez.

SAMUEL GARCÍA RESPONDE A XÓCHITL GÁLVEZ

Horas después, el Gobernador Samuel García Sepúlveda emitió una respuesta a las declaraciones de la Coordinadora del Frente Amplio por México, donde hizo en que Gálvez ha estado infringiendo la ley durante los últimos seis meses con motivo de su campaña política.

Durante el evento en la Línea 2 del Metro, el mandatario estatal respondió a las declaraciones en su contra por parte de Xóchitl, donde destacó que son comentarios negativos y contradictorios al tener en su equipo a los dirigentes nacionales del PRI y PAN: Alito Moreno y Marko Cortés.

A su vez, García Sepúlveda hizo énfasis en el gasto que ha realizado Xóchitl Gálvez como parte de su campaña para la aspiración a la Presidencia de México en las elecciones de 2024.

“Si alguien hizo ilegalidad manifiesta fue ella, tanto Morena como el PRIAN llevan seis meses violando la Constitución, violando la ley, llevan seis meses en una campaña ilegitima, ilegal, aburrida, y francamente derrochadora de dinero, todos vemos el acarreo que traen, intentan llenar estadios, se les caen, llegan a Tabasco y los corren”, destacó.

Finalmente, Samuel García señaló que está tranquilo con su labor, por lo que el día de mañana su registro como precandidato por MC a la Presidencia será a través de un mensaje agradable y alegre ante la población.

En dos años hemos hecho más por México que los líderes de la #ViejaPolítica en toda su vida. Ellos pura robadera y corrupción; nosotros puro JALAR, JALAR Y JALAR. Así construimos el Nuevo Nuevo León y así vamos a construir un Nuevo México.https://t.co/C4yujL6aXH pic.twitter.com/ETl7IGgvsk — Samuel García (@samuel_garcias) November 11, 2023

“Estoy muy contento porque no hicieron más que denostarse, caer en popularidad, Xóchitl está llena de negativos, el estar con Alito, con Markito, le ha ido muy mal y eso me ayuda porque hoy soy la novedad, hoy soy lo nuevo, todo el tema ronda en Movimiento Ciudadano y entonces mañana que nos registremos, en una campaña, agradable, joven, alegre, pues no tengo duda que vamos a dar el ‘voltion’ duro a lo que había sido una campaña muy patética y muy aburrida”, concluyó.

SAMUEL GARCIA ESTÁ LISTO PARA SU REGISTRO

El pasado 9 de noviembre, Samuel García Sepúlveda, aseguró estar listo para registrarse el próximo domingo 12 de noviembre como precandidato a la Presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Esta tarde, el mandatario estatal compartió un video en sus redes sociales desde donde menciona que ya cuenta con la documentación solicitada, así como fotografías para llevar a cabo su registro como precandidato emecista por la Presidencia.

“Pues ya está todo. Parece que seré el precandidato más joven en la historia de México, y ganando, el Presidente más joven en la historia del país, con 35 años cumplidos, que es el mínimo requisito de edad que tiene la Constitución”, comentó.

Todo listo y en orden para convertirme en el presidente más joven de México, con los requisitos que marca la ley cumplidos. Nuevo León está y seguirá IMPARABLE y en buenas manos. ¡Ánimo! pic.twitter.com/yZraRTTsNZ — Samuel García (@samuel_garcias) November 9, 2023

Asimismo, señaló que cuenta con la resolución de un Juez de Distrito que acredita que Javier Navarro, su Secretario General de Gobierno, queda como encargado de despacho.

“Ya di instrucciones, que sigan imparables logrando los resultados del nuevo Nuevo León y que no se metan a la ‘grilla’”, precisó.

Además, señaló que su licencia comenzará el próximo 2 de diciembre y culminará el 2 de junio del año siguiente.