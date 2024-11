Trump suma a Stephen Miller, ideólogo de sus políticas antimigratorias, a su Gabinete

NUEVA YORK (AP).— El Presidente electo Donald Trump ha nombrado a su asesor de larga data, Stephen Miller, conocido por su postura estricta en temas de inmigración, como subdirector de política en su nueva administración.

El Vicepresidente electo JD Vance felicitó el lunes a Miller en la red social X y dijo: “Esta es otra excelente elección del presidente”. El anuncio fue reportado inicialmente por CNN.

Miller fue asesor senior en el primer mandato de Trump y ha sido una figura central en muchas de sus decisiones políticas, notablemente la decisión de su gobierno de separar a miles de familias migrantes como estrategia de disuasión en 2018.

This is another fantastic pick by the president. Congrats @StephenM! https://t.co/2kQCmbcRy3

— JD Vance (@JDVance) November 11, 2024