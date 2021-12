Turistas espaciales dejarán de recibir insignias otorgadas por Estados Unidos

Por Marcia Dunn

CABO CAÑAVERAL, Florida, EU, 11 de diciembre (AP).— Atención, futuros viajeros de turismo espacial: la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) dejará de otorgar las llamadas alas de astronauta —las insignias de viajero espacial— desde el primer día de 2022.

La FAA anunció el viernes que ya no entregará las alas de astronauta porque ahora muchas personas están viajando al espacio y decidió retirarse por completo de la tarea.

La noticia se conoció un día antes del previsto despegue desde el oeste de Texas de una nave de la firma aeroespacial Blue Origin, fundada por Jeff Bezos. La nave transporta al exjugador de la NFL y celebridad televisiva Michael Strahan y cinco pasajeros más, que todavía podrían recibir sus insignias porque la FAA concluirá su antiguo programa hasta el 1 de enero.

Por su parte, los astronautas de la NASA no tienen nada de que preocuparse: la agencia especial continuará entregándoles sus insignias.

Las alas de astronauta serán entregadas a las 15 personas que viajaron al espacio por primera vez este año en vuelos estadounidenses privados, informó la FAA. Entre ellas figuran el fundador de Blue Origin, Jeff Bezos, y Richard Branson, de Virgin Galactic, así como otros viajeros espaciales que los acompañaron en sus breves trayectos de ida y vuelta. Las compañías entregaron sus propias versiones de insignias de astronauta después de los vuelos.

Los cuatro pasajeros del primer vuelo privado de SpaceX que los puso en órbita en septiembre también pueden acceder a las alas de la FAA.

Con la próxima tripulación de seis personas de Blue Origen la lista de viajeros se elevará a 30. La FAA otorgó la primera insignia de alas comerciales en 2004.

The FAA is ending its Commercial Space Astronaut Wings program on Jan. 1, 2022, changing its recognition to adding individuals to a database on its website:https://t.co/K1mBOJCIva pic.twitter.com/WwDVxYJnSh

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 10, 2021