Tornados en EU dejan al menos 50 fallecidos; Kentucky es el estado más afectado

Miami, 11 de diciembre (EFE).- Decenas de personas han muerto en la noche de este viernes a consecuencia del impacto de varios tornados en la región medio occidental de Estados Unidos, donde el más afectado fue el estado de Kentucky con al menos 50 fallecidos, informó este sábado el Gobernador Andy Beshear.

Beshear indicó que un tornado tocó tierra y recorrió cerca de 200 millas (320 kilómetros), en el que habría sido el suceso de su tipo “más severo en la historia de Kentucky”.

Lo peor ocurrió en la ciudad de Mayfield, de unos 10 mil habitantes, donde un tornado derrumbó una fábrica en la que trabajaban en ese momento más de un centenar de personas, provocando una cifra “masiva” de víctimas.

“Había unas 110 personas en el momento en que el tornado lo golpeó”, dijo Beshear. “Creemos que perderemos al menos a docenas de esas personas. Es muy duro, realmente duro, y estamos rezando por todas y cada una de esas familias”, dijo en su comparecencia.

El dirigente, que declaró el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Kentuky ante los grandes daños provocados, indicó que algunas zonas han sido tan duramente golpeadas que es “difícilmente explicable en palabras”.

Beshear indicó que múltiples tornados impactaron en una docena de condados pero que el más grave de ellos se originó inicialmente en Arkansas y recorrió una distancia “nunca vista”.

Según el Centro de Predicciones de Tormentas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EU (NOAA), 32 tornados han tocado tierra en las últimas horas en múltiples estados del país, incluidos Tennessee, Illinois y Arkansas, donde las autoridades también han reportado víctimas mortales.

Video from on the ground in #bowlinggreen #kentucky as massive #tornado moved through

El fuerte temporal provocó que múltiples empleados del gigante del comercio electrónico Amazon quedaran atrapados este viernes en el interior de un almacén de la compañía tras el colapso de ese edificio situado en Edwardsville (Illinois), dejando víctimas mortales, informaron autoridades locales.

El derrumbe del edificio se conoció poco después de que un tornado tocase tierra en esa localidad, cerca de las 20:30 hora local.

En Tennessee se registraron dos muertes en el extremo noroeste del estado, según Dean Flener, portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias de Tennessee, mientras que una tercera persona murió en el vecino condado de Obion.

Y en Arkansas al menos una persona murió y varias más quedaron atrapadas en una residencia de ancianos cuando un tornado impactó el edifico en la noche del viernes, informaron medios locales.

I want to personally thank every local EMS employee, police officer, firefighter and first responder.

And to all of our Kentucky families impacted by these devastating tornados, we want you to know we are here for you and we are praying for you.

2/2

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 11, 2021