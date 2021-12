Raúl Jiménez es expulsado tras recibir dos amarillas en un minuto contra el M. City

Madrid, 11 de diciembre (EFE).- El delantero mexicano del Wolverhampton Raúl Jiménez fue expulsado en los minutos finales de la primera parte que enfrenta a su equipo contra el Manchester City, tras ver dos tarjetas amarillas en un minuto.

Just going to leave this here for when the footage is copystriked so I know what Jiminez did for future references pic.twitter.com/jVKdd5dWse

— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) December 11, 2021