EU, Brasil y México lideran vacunación en AL, el continente más dañado por COVID: OPS

Hasta ahora el continente americano suma 267.1 millones de contagios de COVID-19 a nivel global y 5.2 millones de muertes, con lo que se convierte como el más afectado, a lo que se suman las estimaciones de la OPS, que calcula que sólo un 55 por ciento de la población de América Latina y el Caribe está completamente vacunada, en algunos países.

Redacción América, 10 de diciembre (EFE).- Veinte países de América aún no han logrado la meta global establecida del 40 por ciento de cobertura en la vacunación anticovid para este año, en un momento en que la variante Omicron se ha detectado en al menos seis naciones de la región.

Estas y otras noticias son las claves de la vacunación esta semana en el continente:

1. AMÉRICA SE MANTIENE COMO EL CONTINENTE MÁS AFECTADO

Con 267.1 millones de contagios de COVID-19 a nivel global y 5.2 millones de muertes, alrededor del 37 por ciento de los casos (98,1 millones de infectados) y cerca del 44 por ciento de los decesos (2.3 millones) corresponden a América, la región más afectada del mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y de estos, un 46 por ciento de los contagios (45.8 millones) y el 66 por ciento de los fallecimientos (1.53 millones) se han registrado en Latinoamérica.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Centroamérica, excepto Panamá, experimentó “una bajada aguda” de los contagios en la última semana, pero se incrementaron en países de Suramérica, como Bolivia, Perú y Colombia; aunque en Ecuador, Chile y Argentina descendieron.

2. VEINTE PAÍSES SIN VACUNACIÓN COMPLETA

En América se han administrado más de mil 378 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, según el reporte de la OPS más reciente, con corte al 10 de diciembre.

Pero la mayoría -el 67 por ciento- corresponde apenas a tres países: Estados Unidos (más de 465 millones o el 34 por ciento del total del continente), seguido de Brasil (314.1 millones / 23 por ciento), México (134.3 millones / 9.8 por ciento).

La OPS calcula que solamente un 55 por ciento de la población de América Latina y el Caribe está completamente vacunada y en algunos países, como Guatemala, Haití, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, la cobertura de la vacunación sigue siendo mucho menor.

De hecho, 20 países de América, que el organismo no precisó, aún no han alcanzado la meta establecida por la OMS de lograr 40 por ciento de cobertura en la vacunación.

3. DATOS DE INMUNIDAD, PERO NO DE ÓMICRON

La OMS confirmó que la inmunidad se extiende hasta seis meses después de haber recibido la segunda vacuna (o la dosis única en el caso de la vacuna Janssen).

El grupo que asesora a la OMS en cuestiones de inmunización emitió el jueves las conclusiones de un análisis de datos, pero señaló que es muy pronto para pronunciarse sobre la nueva variante Omicron, potencialmente más contagiosa.

La directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O’Brien, matizó que, aunque las vacunas podrían responder de manera diferente a la nueva variante, “no es probable que pierdan toda su eficacia”

Al respecto, la OPS indicó en su balance semanal que se necesita una estrategia a largo plazo que tenga en cuenta cuánto dura la protección brindada por las vacunas, su impacto en diferentes grupos etarios y el comportamiento de las nuevas variantes.

4. PROBLEMAS DE PRIORIZACIÓN EN AMÉRICA

Carissa Etienne, directora de la OPS, afirmó que “los primeros en recibir una vacuna contra la COVID-19 deben ser los grupos de población vulnerables, como los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con afecciones de salud subyacentes que aumentan el riesgo de enfermar gravemente”

Sin embargo, las autoridades regionales han detectado que en países donde la cobertura general de la vacunación es alta, la de personas mayores de 60 años es más baja que en otros grupos. Y en naciones donde la vacunación está más rezagada, también se está protegiendo antes a las personas sanas.

“Esta falta de priorización es peligrosa porque hace que nuestras personas mayores sigan siendo vulnerables y pone en riesgo nuestros sistemas de salud”, agregó Etienne.

5. LLAMADO DE LOS NOBEL A UNA EQUIDAD

La inequidad en la inmunización contra la COVID-19 se mantiene en todo el mundo, con crecientes reclamos por la relación entre el acaparamiento de vacunas y la variante Omicron.

En ese sentido, los premios nobel reconocidos este año piden que las vacunas y el conocimiento de su importancia lleguen “a todas las personas en todos los países”, según dijo el presidente de su Fundación, Carl-Henrik Heldin, en la ceremonia de entrega, que se celebró sin presencia de los laureados.

La pandemia, que “sigue afectando profundamente” a las vidas, hizo que, por segundo año consecutivo, la entrega de las medallas se realizara en los países de los premiados.

Al inicio del acto, Heldin recordó la importancia de la ciencia “para encontrar soluciones a problemas complejos”, como se ha visto con la COVID-19 y el “tiempo récord” en que se han logrado vacunas eficaces.

6. VACUNADOS VS. NO VANUNADOS

La OMS considera que la pandemia avanza a dos velocidades: la de los vacunados, que aunque pueden volver a infectarse desarrollarán, en la gran mayoría de casos, un cuadro moderado, y la de los no vacunados, que representan entre el 80 por ciento y el 90 por ciento de los enfermos con infecciones graves, hospitalizaciones y decesos.

Ese hecho ha llevado a tomar acciones, como el caso de Nueva York, que impondrá la vacuna anticovid a los trabajadores del sector privado a finales de diciembre.

La medida puede resultar efectiva, dado que un sondeo encargado por el Foro Económico Mundial, realizado entre 14 mil 500 trabajadores de 33 países de todas las regiones, mostró que un 68 por ciento considera que si la vacuna fuera una condición para mantener su empleo se vacunarían sin dudarlo.

En otros países, como Perú, avanza, entre tanto, la exigencia de estar inmunizado para asistir a lugares públicos, los cuales son desde este viernes un espacio exclusivo para los vacunados que tengan la pauta completa de dos dosis.