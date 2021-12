El ex del Barcelona Samuel Eto’o es elegido como presidente de Federación de Camerún

Yaundé, 11 de diciembre (EFE).- Samuel Eto’o, exjugador del Barcelona y exinternacional camerunés retirado del mundo profesional en 2019, fue hoy escogido como presidente de la Federación Camerunesa de Futbol (FECAFOOT), confirmó el propio deportista en sus redes sociales.

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 11, 2021