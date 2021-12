Estallido en estrella similar al Sol podría predecir lo que sucedería con la Tierra

Madrid, 11 de diciembre (EUROPA PRESS).- Los astrónomos que estudian un sistema estelar situado a decenas de años luz de la Tierra han observado, por primera vez, cómo una estrella, llamada EK Draconis, expulsó un enorme estallido de energía y partículas cargadas mucho más potente que cualquier cosa que los científicos hayan visto en nuestro propio sistema solar, según publican en la revista Nature Astronomy.

El estudio explora un fenómeno estelar llamado “eyección de masa coronal”, a veces conocido como tormenta solar. El astrofísico Yuta Notsu, de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, explica que el Sol emite este tipo de erupciones con regularidad, formadas por nubes de partículas extremadamente calientes, o plasma, que pueden atravesar el espacio a velocidades de millones de kilómetros por hora.

Y, según señalan, son potencialmente malas noticias: si una eyección de masa coronal golpea la Tierra de lleno, podría freír los satélites en órbita y apagar las redes eléctricas que abastecen a ciudades enteras.

Sun-like star EK Draconis has lived up to its name by unleashing a supermassive filament eruption — much more fiery than those seen on the Sun — and presumably also generating an accompanying coronal mass ejection. @KosOlo8 et al.: https://t.co/ZMT2eXO310 pic.twitter.com/bHH53VUTjc

— Nature Astronomy (@NatureAstronomy) December 9, 2021