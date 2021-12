Quo Vadis, Aida? gana el premio a la mejor película de la Academia Europea

Berlín, 11 dic (EFE).- La película Quo Vadis, Aida?, dirigida por la cineasta bosnia Jasmila Žbanić, se impuso hoy como gran ganadora en los premios de la Academia Europea del Cine al obtener el galardón al mejor filme, a la mejor dirección y a mejor actriz, para la serbia Jasna Ðuricic.

La película, centrada en una intérprete de la ONU sobre el trasfondo de Srebenica, es un homenaje a “todas las mujeres, víctimas del conflicto”, indicó la cineasta en una conexión virtual transmitida en la sala de Berlín donde tenía lugar la ceremonia, en formato reducido por imperativo de la pandemia.

Žbanić recordó asimismo a la cineasta italiana Lina Wertmüller, fallecida hace unos días en Roma a los 93 años, a la que reconoció como “una inspiración para todas nosotras”.

El premio al mejor actor fue para el británico Anthony Hopkins, por su papel de anciano aquejado de demencia en The Father, dirigida por el francés Florian Zeller.

El filme de Zeller, una producción franco-británica, fue galardonado asimismo con el premio al mejor guión.

El galardón de la crítica internacional FIPRESCI al descubrimiento del año fue para Promising young woman, dirigida por la británica Emerald Fennell.

La única representante del cine español entre los finalistas en esta edición era la producción Sentimental, dirigida por Cesc Gay, que optaba al galardón a la mejor comedia. Finalmente la galardonada fue la película noruega Ninjababy, dirigida por Yngvild Sve Flikke.

The award European Film 2021 goes to QUO VADIS, AIDA?, directed by Jasmila Žbanić, produced by Damir Ibrahimović and Jasmila Žbanić. #europeanfilmawards pic.twitter.com/mPGIVH9gQL

— European Film Awards (@EuroFilmAwards) December 11, 2021