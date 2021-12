New York City FC conquista su primer título de la MLS al vencer en penales a Portland

Por Anne M. Perterson

PORTLAND, Oregon, EU, 11 de diciembre (AP).— El peruano Alex Callens convirtió el penal decisivo en la tanda y New York City FC se coronó en la MLS por primera vez en la historia, al imponerse como visitante sobre los Timbers de Portland.

El argentino Valentín “Taty” Castellanos abrió el marcador en la primera mitad y pareció que el conjunto neoyorquino se coronaría en el tiempo regular y sin tanto suspenso.

Sin embargo, el chileno Felipe Mora logró el empate en el descuento.

Los tiempos extra transcurrieron sin que ningún equipo anotara. El penal convertido por Callen selló la victoria del NYCFC por 4-2. El arquero Sean Johnson atajó los tiros de Mora y del argentino Diego Valeri desde los 11 pasos.

New York on top. 👑 @NYCFC are your 2021 #MLSCup champions! pic.twitter.com/apuAS5W92l

NYCFC celebró ruidosamente el tanto de Callens, mientras que Valeri se desplomó incrédulo en la cancha. Un grupo de jugadores visitantes acudió a la esquina opuesta del graderío, para festejar con los escasos hinchas que los acompañaron.

El equipo neoyorquino, que se incorporó a la liga apenas en 2015, jamás había avanzado siquiera a la final.

Castellanos, quien sumó 19 goles en la campaña regular para conseguir el Botín de Oro, volvió a la alineación, tras perderse la final de la Conferencia Este ante Filadelfia.

El delantero de Mendoza recibió una tarjeta roja en las semifinales de conferencia ante el Revolution de Nueva Inglaterra, que había sido el mejor equipo de la temporada regular. NYCFC se impuso en ese duelo por penales, tras un empate de 2-2.

We’ll always remember where we were when Alex Callens’ penalty hit the back of the net.

What. A. Moment. #MLSCup pic.twitter.com/rkvSXkfQjg

— Major League Soccer (@MLS) December 12, 2021