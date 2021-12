EU: Seis personas fallecen por colapso de almacén de Amazon provocado por tornado

Washington, 11 de diciembre (EFE).– Al menos seis personas perdieron la vida en un almacén del gigante del comercio electrónico Amazon situado en Edwardsville, en el estado de Illinois, que colapsó a raíz de un tornado que azotó a seis estados en Estados Unidos, informó este sábado el Gobernador de ese estado, Jay Robert Pritzker.

Estas muertes se suman a las decenas que se contabilizan en el país tras una serie de tornados registrados el viernes por la noche en los estados de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Misisipi y Tennessee.

“Me entristece mucho confirmar que, en este momento, seis personas han perdido la vida en el derrumbe y una persona más está recibiendo tratamiento médico”, declaró el Gobernador en una conferencia de prensa.

La Policía de esa localidad había cifrado inicialmente en dos el número de fallecidos en el almacén.

La instalación, en la que permanecían un número hasta ahora indeterminado de personas, se desplomó destruida por el clima severo.

El jefe de bomberos de Edwardsville, James Whiteford, indicó a los periodistas que 45 personas lograron salir de la edificación y que una persona más debió ser trasladada por vía aérea a un hospital para ser atendida.

“Estamos enfocados únicamente en la recuperación”, agregó el oficial, quien estimó que esta fase se demorará unos tres días más.

We’re continuing to provide support to our employees and partners in the area and across the communities affected by the storms. We also want to thank all of the first responders for their ongoing efforts on the scene.

— Dave Clark (@davehclark) December 11, 2021