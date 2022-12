BITS | Need for Speed: Unbound, una agradable sorpresa con ideas frescas

Need for Speed: Unbound nos llevará a la ciudad de Lakeshore, una recreación de la ciudad de Chicago y nos presentará un formato de mundo abierto que está enfocado en la época donde la cultura del automovilismo era diferente y atrevida con colores llamativos, luces y sobre todo modificaciones a los carros.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Hace apenas 2 meses nos enteramos de la existencia de un nuevo juego dentro de la saga de Need for Sped con un anuncio sorpresivo, poco espectacular y más informativo que causaba más curiosidad que emoción, tras 3 años de ausencia, un nuevo juego llegaría apenas un par de meses después de su anuncio y ha resultado ser una de las sorpresas más grandes del año.

En un camino complicado dentro del género de simuladores de carreras con super producciones como Forza Horizon o Gran Turismo que están más presentes que nunca con lanzamientos recientes, es difícil competir directamente en el mismo rubro, sin embargo, la reinvención de esta nueva entrega de la saga de Need for Speed nos brinda uno de los mejores juegos de carrera arcade con un cambio de estilo radical, nuevo y único que sigue manteniendo la esencia del juego que conocemos así como sus estructura, pero al mismo tiempo nos demuestra que la saga tiene mucho más que ofrecer.

Need for Speed: Unbound nos llevará a la ciudad de Lakeshore, una recreación de la ciudad de Chicago y nos presentará un formato de mundo abierto que está enfocado en la época donde la cultura del automovilismo era diferente y atrevida con colores llamativos, luces y sobre todo modificaciones a los carros. Por el lado de mundo abierto tenemos un mapa bastante amplio y repleto de actividades y carreras, en ciertos puntos parece un poco genérico, específicamente en la vida que tiene y con las diferentes personas que nos podemos encontrar en la calle, ya que simplemente están existiendo y se ven demasiado mecanizados, sin embargo, es bueno ver el detalle de agregarle más detalles al mapa y no sólo tener calles vacías con vehículos pasando cada cierto tiempo.

En la parte del sistema de juego tenemos una combinación de lo que vimos anteriormente en entregas como Bornout o Hot Pursuit y es que el talento de Criterion combinado con Code Masters en la parte de jugabilidad ha sido una mancuerna que funciona muy bien para EA y que se vio en la entrega de F1 2022. Si bien la mecánica del juego sigue girando entorno a realizar carreras, escapar de la policía y juntar dinero para poder personalizar nuestro coche en la manera en que nos plazca, especialmente en esta ocasión la fórmula del juego está centrada en derrapar y hasta cierto punto un poco similar a la manera en que se juega Mario Kart, ya que para obtener nitro tendremos que justamente derrapar, además de esto, el nuevo sistema de animaciones visuales resulta bastante atractivo con diferentes animaciones y colores que salen al momento de derrapar o activar el nitro.

Algo destacable dentro del juego es que las actividades a lo largo del mapa cambiarán dependiendo del momento del día en que nos encontremos, ya que por la mañana tendremos acceso a unas y por la noche a otras, haciendo que cambie el sistema de progresión cambie y lo haga de gran forma, además de esto, en ciertas carreras se nos pedirá cubrir una cuota para poder acceder al premio mayor, haciendo que estemos dentro del una verdadera experiencia de carreras callejeras. De hecho, el dinero toma más importancia conforme mayor progreso tengamos en el juego y más carreras ganemos, ya que también podremos apostar con rivales durante las carreras que realizamos. Claro, el lado de escapar de la policía también es importante, ya que en dado caso de que lleguemos a ser capturados perderemos todo el dinero que hayamos conseguido en el tiempo de juego que llevemos, por lo cual debemos evitar a toda costa de que esto suceda, sin embargo, te hace valorar cada carrera y la posibilidad de escapar de la policía para sentirte recompensado.

El modo de campaña es bastante bueno y entretenido que te permite entender el juego a grandes rasgos, sin embargo, el modo multijugador es el verdadero punto a destacar gracias a que podremos jugar con hasta 16 jugadores dentro de la misma sesión para poner a prueba muestra habilidades y obtener muchas más ganancias.

Need for Speed: Unbound es una espectacular entrega, que presenta ideas frescas, mantiene la esencia del juego arcade, nos ofrece una gran variedad de opciones de personalización así como de animaciones visuales y que retoma el buen camino para la saga, la cual puede tener un gran futuro con próximas entregas.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez