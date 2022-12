Los sacaron de sus casas, los ejecutaron en una primaria. Son 7, un menor entre ellos

Vecinos de El Durazno, denunciaron que al filo de las 14:00 horas, un grupo de hombres llegó a la comunidad, llamaron a la gente para que reuniera en la cancha de una escuela primaria y ahí les dispararon.

Chilpancingo, Guerrero, 11 de diciembre (El Sur).- El sábado por la tarde, hombres armados mataron a siete personas -entre ellas un menor de 11 años- en la comunidad de El Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán.

A las siete personas las juntaron desde sus casas y las llevaron a una escuela primaria, mataron a las siete y un joven quedó herido de gravedad.

Vecinos de El Durazno, denunciaron, vía telefónica, que al filo de las 14:00 horas, un grupo de hombres llegó a la comunidad, entre ellos identificaron al jefe del grupo de la delincuencia organizada conocida como la Familia Michoacana, Jhony Hurtado, alias “El Pez”, y llamó a la gente para que se reuniera en la cancha de la escuela primaria, ahí los sujetos dispararon en contra de ellos.

Hasta las siete de la tarde de este sábado, los muertos no habían sido identificados “porque quedaron desfigurados de la cara” y porque los vecinos están en la espera de que lleguen las autoridades correspondientes para poder mover los cuerpos.

Así el Gobierno de @EvelynSalgadoP Grupo criminal cita una reunión a pobladores de la comunidad de El Durazno, Coyuca de Catalán en una escuela, para después acribillarlos a balazos, reportan varios muertos entre estos menores. @Gob_Guerrero Se supone que ya había seguridad pic.twitter.com/jyYNDOs5PE — Ciudadano Vigilante Mx (@CV1gilanteMx) December 11, 2022

Una de las vecinas dijo que la mayoría de los habitantes no se encontraban en la comunidad porque salieron a participar en una fiesta, y algunos más andaban atendiendo asuntos en la costa y en otros lugares del estado, pero se enteraron de la irrupción de los hombres armados.

Quiénes se quedaron en el poblado, al escuchar las detonaciones por arma de fuego, corrieron a esconderse atemorizados.

Quiénes se protegieron de los balazos, tomaron video con sus teléfonos celulares y los subieron a las redes sociales pidiendo ayuda.

Hasta el momento de la redacción de esta información, cuatro horas después del ataque, ninguna autoridad había llegado a El Durazno.

Una vecina que dio información señaló “a la gente de Tierra Caliente” de agredir a los habitantes de El Durazno por su intención de separarse de Coyuca de Catalán y crear un nuevo municipio, “son más de 200 mil hectáreas de territorio que dejarían de tener, así como dinero que ya no les llegaría por eso vinieron a asesinarnos”.

Enseguida, urgió que el Gobierno federal a través del Ejército “pongan aquí en El Durazno un cuartel para que se queden y haya seguridad para las familias, así como paz en toda esta zona”.

12 HORAS DESPUÉS Y AUTORIDADES NO APARECEN

A más de 12 horas de que un grupo de hombres armados entró a la comunidad El Durazno, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, y asesinó a siete personas, entre ellas a un menor de edad, ninguna autoridad ha acudido, los habitantes se encuentran desesperados y molestos por la falta de apoyo por parte del Gobierno.

La Comisaria Municipal de El Durazno, Azucena Rosas García, denunció que desde que tuvo noticias de lo ocurrido, avisó a las autoridades para que acudieran a darles apoyo, sin embargo, reprochó que, a más de 12 horas del hecho, “nadie ha subido, aquí seguimos con los muertos, la gente está desesperada y con miedo de que esa gente regrese y cumpla su amenaza de matarnos a todos y quemar las casas”.

Dijo que ayer ella se encontraba en Acapulco, a donde acudió a hacer diligencias y se enteró de lo ocurrido; comentó que la versión de los hechos con la que cuenta es que llegaron hombres armados y llamaron a la gente a una reunión en la escuela primaria de la comunidad, y ahí asesinaron a seis hombres, entre ellos un menor de edad.

Agregó que cuando ya se retiraban, en la calle principal de la localidad se encontraron con un vecino más al que asesinaron prendiéndole fuego, así como a su cuatrimoto y el cuerpo también sigue ahí tirado; mientras que un joven quedó herido de gravedad, que fue llevado a la costa a que recibiera atención médica, pero en ese momento se desconoce su estado de salud.

Indicó que hasta las 08:00 horas de este domingo, los cadáveres siguen en el mismo lugar y los familiares están en espera de que lleguen las autoridades para poder levantarlos y velarlos.

IMPORTANTE

🚨COMUNICADO Atienden autoridades de la @SSPGro, @SEDENAmx, @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_ situación de la localidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán. pic.twitter.com/LL7vriBoQG — SSP Guerrero (@SSPGro) December 11, 2022

Señaló que sólo 10 hombres están en la comunidad, “no hay manera de que se defiendan”, y el resto son mujeres y niños que están con mucho miedo porque los hombres armados amenazaron con regresar para matarlos a todos y quemar sus casas, “la gente está indefensa, necesitamos urgentemente que llegue el Gobierno y que nos ayuden también para hacer las fosas, son siete fosas las que se tienen que hacer”.

También dijo que hay tres vecinos desaparecidos, dos hombres y una mujer, quienes durante la mañana del sábado salieron a sus parcelas y hasta este domingo por la mañana no han regresado a sus casas, por lo que no saben si tuvieron la mala fortuna de encontrarse con ese grupo de hombres y se los hayan llevado o si se encuentran a salvo y escondidos, “pero ya es para que hubieran llegado y no lo han hecho, nosotros no podemos salir a buscarlos porque no hay Gobierno acá arriba”.

La Comisaria advirtió que ante la falta de apoyo por parte del Gobierno, han pedido ayuda a los vecinos de la comunidad Santa Rosa de Lima, en la costa poniente del municipio de Técpan de Galeana, para bloquear la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a manera de presionar a las autoridades para que suban a El Durazno, “de Santa Rosa a El Durazno son cinco horas, ahorita la carretera está buena porque la están arreglando, no es posible que sean ya las ocho de la mañana y ninguna autoridad, ninguna, se ha presentado”, lamentó.

