“Ganar un Mundial era el mayor sueño de mi carrera, pero se acabó”, asegura Cristiano

Madrid, 11 diciembre (EuropaPress) – El internacional portugués Cristiano Ronaldo aseguró que “ganar un Mundial” con Portugal era “el mayor y más ambicioso sueño” de su carrera, pero que éste “se acabó” con la eliminación a manos de Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar, además de desear que “el tiempo sea buen consejero” y que permita “que cada uno saque sus conclusiones”.

En este sentido, recalcó que luchó “mucho por ese sueño”. “En las cinco participaciones en Mundiales en las que anoté a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, di todo de mí. Lo dejé todo en el campo. Nunca giré la cara a la lucha y nunca desistí de ese sueño”, manifestó.

Cristiano Ronaldo in tears. Portugal are out. Shock. 🇵🇹💔 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vvfeLik5sn

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 10, 2022