Mario Delgado se ve con Ebrard. Promete piso parejo para aspirantes presidenciales

El dirigente nacional de Morena indicó que su partido será un “árbitro imparcial”, puesto que el candidato será elegido por la ciudadanía.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, prometió al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, que habrá “piso parejo” en el proceso de elección interna para los aspirantes de su partido a la candidatura por la Presidencia de la República en 2024.

El encuentro de ambos morenistas se dio en un evento encabezado por el Canciller en Monterrey, Nuevo León. Ahí, Delgado recibió de manos de Ebrard un documento con una lista de propuestas para garantizar un proceso democrático durante la contienda interna.

De acuerdo con medios, entre las propuestas se incluyeron: la celebración de debates entre los aspirantes para contrastar sus propuestas, establecer una fecha límite para la separación de los cargos públicos y que la encuesta para la selección de coordinador de los Comités de Defensa del Voto de Morena se lleve a cabo con una sola pregunta.

Un gran gusto coincidir con Mario Delgado , Presidente de Morena. Gracias Mario !! pic.twitter.com/E5MEDgmI8n — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 11, 2022

“Hoy me entrega Marcelo una lista y habrá una carta con algunas propuestas que vamos a revisar. De entrada le digo que todo lo que abone a la unidad y el que la gente esté más enterada, por supuesto que nosotros vamos a promoverlo, es nuestra responsabilidad y la garantía de que la dirigencia va a tener siempre un comportamiento transparente, conforme a nuestros principios y no vamos a equivocarnos”, afirmó Mario Delgado en el evento llamado “Encuentro por el futuro Nuevo León”.

“La dirigencia nacional es muy consciente de lo que está en juego y no nos vamos a equivocar. Nuestro papel es ser un árbitro imparcial, garantizar juego limpio, garantizar piso parejo”, expuso.

El dirigente nacional de Morena aseguró que la oposición se encuentra “moral y electoralmente” derrotada, lo que permite a su partido continuar hacia adelante porque “de todos no se hace uno”, lo cual “evidentemente nos da una ventaja” y subrayó que la elección del candidato está en manos de la ciudadanía, ya que se elegirá por medio de encuestas.

“La clave de la unidad es que los participantes tengan reglas claras, piso parejo, un juego limpio porque todos son hombres y mujeres de principios”, dijo.

Me dio mucho gusto constatar el buen ánimo y compromiso de la gente por garantizar la continuidad de la #CuartaTransformación nacional. ¡Gracias canciller! pic.twitter.com/ttxxcKATnM — Mario Delgado (@mario_delgado) December 11, 2022

Delgado aseguró que “en nuestro movimiento no nos cansamos de promover un proceso de unidad, de ser conscientes que es mucho más grande en lo que estamos participando, que no se trata de proyectos personales, sino de un proyecto de país”.

Debido a lo anterior, “la dirigencia no puede interferir, no puede tener favorito, es más, no podemos tener ni corazoncito porque quien debe decidir es la gente”.

Por su parte, en Canciller recordó su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace 23 años, así como su papel en la adquisición de vacunas durante la pandemia de COVID-19 y la negociación de aranceles con Estados Unidos

“He acompañado a Andrés Manuel desde hace 23 años, no ayer. Y a mí siempre me ha costado y no me importa, porque es bien fácil apoyar a alguien cuando te dan pero lo que hay que ver es que alguien te apoye cuando te cuesta, cuando vas contra la corriente”.

Luego de ser recibido entre vítores, aplausos y gritos de “Presidente” y “Con Marcelo sí”, el Secretario de Relaciones Exteriores insistió en que se lleve cabo una encuesta nacional de forma transparente para definir al candidato de Morena.

De acuerdo con los estatutos, expuso Delgado, los aspirantes que busquen participar en la encuesta deberán asumir el proyecto que el partido elaborará junto con la ciudadanía.

“La Constitución señala que quien aspira al cargo de 2024 tiene que dejar su cargo seis meses antes, es decir el 2 de diciembre, y nosotros queremos llegar como partido con el tema resuelto antes de la precampaña y los tiempos se van configurando por sí solos”.

A su vez, agradeció y tildó de “valiosa” la propuesta de Ebrard sobre un diálogo entre los aspirantes y sus representantes para que, en caso de que haya inconformidades, “nosotros podemos actuar como partido”, declaró. “Me llevo esta propuesta para que determine el Comité ejecutivo nacional en cada uno de los puntos que se están señalando”.

El presidente nacional de Morena indicó que la encuesta para elegir al candidato de su partido se llevará a cabo finales del próximo año.